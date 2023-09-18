国家疾控局公示公共卫生人才培养支持项目人选
人民网北京9月18日电 （记者乔业琼）按照《公共卫生人才培养支持项目实施方案（2023—2025年）》有关要求，国家疾控局综合司近日将公共卫生人才培养支持项目人选名单予以公示。公示期间如有意见，可以通过电话、信函、电子邮件等形式向国家疾控局人事司反映（信函以到达日邮戳为准）。
公共卫生人才培养支持项目人选名单
（按姓氏笔画排序）
疫情形势研判和传播规律研究领域（6人）
李 群 中国疾病预防控制中心（中国预防医学科学院）
杨 鹏 北京市疾病预防控制中心
吴家兵 安徽省疾病预防控制中心
吴寰宇 上海市疾病预防控制中心
张 颖 天津市疾病预防控制中心
蒋健敏 浙江省疾病预防控制中心
现场流行病学调查领域（6人）
王全意 北京市疾病预防控制中心
孙晓冬 上海市疾病预防控制中心
张丽杰 中国疾病预防控制中心（中国预防医学科学院）
周 蕾 中国疾病预防控制中心（中国预防医学科学院）
官旭华 湖北省疾病预防控制中心
高立冬 湖南省疾病预防控制中心
病原学鉴定领域（4人）
李世军 贵州省疾病预防控制中心
赵雁林 中国疾病预防控制中心（中国预防医学科学院）
段招军 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
崔仑标 江苏省疾病预防控制中心
实验室检测领域（4人）
王大燕 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
刘 红 山东省皮肤病性病防治研究所
黄 芳 北京市疾病预防控制中心
阚 飙 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所