北京疾控提醒：秋季警惕儿童轮状病毒腹泻

人民网北京9月18日电 （记者乔业琼）轮状病毒腹泻是由轮状病毒引起的腹泻，俗称“轮状病毒腹泻”或“秋季腹泻”。北京疾控微信公众号近日发布提醒，秋季警惕儿童轮状病毒腹泻。

轮状病毒腹泻有何特点？

传染源主要是患者或隐性感染者。发病后4～8天持续排毒，有传染性。

轮状病毒主要通过粪口途径传播。轮状病毒感染者的排泄物或呕吐物中含有大量轮状病毒。食用被污染的食品，手接触污染物后再接触口均可造成感染，也有通过水污染及密切接触传播的可能。

易感人群为婴幼儿，高发年龄段为6～24个月龄，也可感染成人。

如何预防轮状病毒腹泻？

目前尚无特效药物，接种轮状病毒疫苗是预防轮状病毒腹泻最有效的措施。

宝宝及其看护人要养成良好的卫生习惯，尤其是注意手卫生，不用脏手触摸口、眼、鼻和食物等。及时清洁宝宝的手，让宝宝养成不吃手的好习惯。

注意家庭卫生，室内常通风，宝宝们的食具（奶瓶、碗、勺等）使用前需清洗干净，衣被、玩具等要勤换洗。

可疑被轮状病毒污染的物品，可通过高温、消毒剂或阳光暴晒等方式消毒。

得了轮状病毒腹泻怎么办？

对于多数免疫功能正常人群而言，轮状病毒腹泻属于自限性疾病，没有特效药，服用抗菌素无效。

严重时可能导致脱水，需要适当补液，可购买口服补液盐，按照说明书配制后服用。

严重腹泻和（或）呕吐患者要及时就医，避免患儿尤其是小于1岁的婴幼儿出现严重后果。