优益C：聚焦品类创新 加码复合益生菌赛道

在健康意识全民觉醒的当下，益生菌饮品迎来发展黄金期。面对日益多元化的消费需求，产品创新正在向更强的功能性进阶。9月8日，优益C畅快新品发布会暨优益C关爱职“肠”计划启动会在深圳举行。作为国民益生菌品牌，优益C始终致力于打造适合中国人的益生菌，此次新品优益C畅快全球首创引领行业突破变革的细分品类、研发创新应用双重酶解技术和沉浸式的多巴胺视觉体验，不仅为消费者提供了优质的益生菌产品，更推动了益生菌行业的发展。

关爱职“肠” 加码复合益生菌赛道

随着健康科普教育的大力推广，公众对食品的功能性需求逐渐凸显。益生菌因其可以通过外源性补充改变宿主肠道微环境，发挥有益健康的作用而备受青睐，市场潜力加速释放，益生菌产业驶入快车道。根据中国保健品协会数据显示，2018-2022年国内益生菌市场规模从647.7亿元增长至约1093.8亿元，年均复合增速达14%，已成为千亿规模的大市场。

高速增长的市场表现吸引一众品牌入局，主打呵护肠道健康功能的益生菌产品大量涌现，复合益生菌赛道持续升温。与此同时，在快节奏的生活压力下，肠道问题高发人群对功能性更强的复合益生菌更加关注。根据《2023国人“肠”烦恼及益生菌消费洞察报告》显示，工作时长与肠道问题的发生呈正相关，工作时长超过8小时的职场人在肠道问题人群中占比超7成。

职场人受久坐不动、熬夜加班、速食外卖、工作应酬等生活习惯影响，成为肠道问题重灾区。在职“肠”问题越发显著的当下，需要满足职场人多元化的肠道呵护需求和个性化的消费诉求。优益C敏锐洞察到市场趋势，聚焦职场精英肠道健康，加码复合益生菌赛道，重磅推出5株复合中国专利益生菌饮品优益C畅快，联合沃尔玛渠道首发上线，同期启动优益C畅快关爱职“肠”计划，为关爱职场人群的肠道健康迈出坚实一步。通过免费派饮百万瓶优益C畅快新品的切实福利，助力忙碌的职场人规律生活，身心畅快。

聚焦品类创新 全球首创5株复合中国专利益生菌

不同于市面上的其他产品，优益C畅快是一款从内到外多维度创新的复合益生菌饮品，兼具技术革新和强功能体感，有助于噗噗畅快、嗯嗯规律、上称惊喜，开辟了益生菌市场的又一细分品类。

全球首创5株复合中国专利益生菌，中国专利益生菌MN-Gup为核心菌株，5株菌株高效协同配合，发酵时间内可促进菌株增殖，保证活菌数量，轻享畅快体感；每一瓶100g富含500亿活菌，给肠道增添更多活力。

添加2大膳食纤维来源：被誉为肠道清道夫、帮助肠道蠕动的“西梅汁”和低能量、有助于维持正常肠道功能的“聚葡萄糖”，双效搭档助力畅快生活。

0蔗糖0脂肪配方，双重酶解技术实现极致0蔗糖。一方面产品中的乳糖酶将乳糖分解实现0蔗糖褐色乳酸菌饮品，另一方面西梅汁中的蔗糖通过转化酶的酶解作用被彻底分解。双0配方告别负担，畅快到底。

产品包装运用多巴胺配色，紧跟时尚潮流，精准拿捏职场人审美，带来酷炫视觉体验。520畅快配方，外加多巴胺包装体验，让“畅快”更畅快。

专注益生菌研发 持续打造适合中国人的益生菌

优益C始终以守护国民肠道健康为使命，持续加强益生菌领域的研发投入，致力于打造适合中国人的益生菌品牌。

一方面，十八年如一日踏上寻菌之路，寻得以副干酪乳酪杆菌PC-01、动物双歧杆菌乳亚种MN-Gup为代表的众多中国专利益生菌。通过益生菌配方的创新研发，为中国人的肠道问题探索最合适的益生菌解决方案；另一方面，持续推进科研成果产业化应用，通过现代化工厂生产，构建优益C旗下丰富而优质的益生菌产品矩阵，为万千中国家庭提供满足多元需求的优质益生菌饮品。

作为国民益生菌领导品牌，优益C将积极承担社会责任，坚持自主研发中国专利益生菌，夯实产品力满足消费者的多元化健康需求，发挥守护国人肠道健康事业的中国力量，以实际行动践行“健康中国2030”规划纲要，为国民肠道健康保驾护航。