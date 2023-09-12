餐饮消费持续复苏（经济聚焦·关注服务消费①）

服务消费是扩大消费的一大引擎。刚过去的暑期，国内消费市场保持恢复态势，旅游等服务消费回暖，对消费扩大支撑作用明显。

扩大服务消费，促进餐饮、文旅、文娱体育会展消费等持续提振，既能充分发挥消费对经济增长的拉动作用，又能不断满足人民对美好生活的向往。今天起，本版推出“关注服务消费”系列报道，探寻各地创新模式、优化服务、丰富形态的积极做法，以促进消费潜能进一步释放。

——编 者

重庆高新区——

延长消费时段

拓展消费场景

深夜11点，位于重庆高新区虎溪街道的熙街劲烤烧烤店热闹非凡。烤串、烤鱼、啤酒、卤味……餐厅内外的十几张桌子旁坐满了人，顾客们吃得不亦乐乎。

一口气吃完一条烤鱼和几串烤肉，附近居民陈琪倍感满足。她从“重庆熙街”小程序里领取了劲烤烧烤店的五九折折扣券，这单只用花费58元。“吹点晚风、吃点烧烤，多自在。”陈琪说。

作为重庆知名的美食街区之一，熙街“深夜食堂”密集，年均客流量超2000万人次。在持续攀升的客流量推动下，熙街各大饭店营业时间不断延长。重庆熙街营运中心总监顾青云说：“我们在小程序上推出各种促销礼包，按不同时间段提供折扣。”

“今年以来，重庆高新区多措并举推动数字消费，提振餐饮企业信心，对取得重庆地标菜和利用小程序、直播、短视频等平台进行数字化转型的餐饮企业，最高给予100万元专项支持。”重庆高新区改革发展局党组书记林莉介绍。

“我们一方面延长消费时段，另一方面拓展各类消费场景，优化消费体验。”顾青云说，“我们抓住年轻人的消费热点，打造了各种特色活动，包括文化旅游季、艺术生活节、音乐节、购物节等，一个接一个亮相。”

“提起熙街，首先想到的就是丰富多彩的夜间活动。”重庆大学学生王浩正与好友在熙街夜市游览，“我在这里参加过音乐节、美食节、购物节等活动，最近几乎一到周末就和同学相约来逛‘奇遇集市’。”

据悉，截至目前，重庆高新区已在熙街举办“2023慧享科学城·惠购消费节”、毕业季音乐节、街舞大赛等消费促进活动12场。林莉说：“我们正以熙街等地标性夜间经济集聚区为着力点，激发消费市场释放更大活力。”

湖南长沙——

促进业态融合

增加人文内涵

夜幕降临，长沙市民胡先生带着家人，来到人潮涌动的天心区坡子街。逛到街边的长沙中心印象城商场，他们被一支身着汉服、化着古妆的表演队伍吸引。

跟随表演队伍，胡先生和家人乘坐扶梯来到负一层。“月下祠、长乐坊、城南书院等宋代风格的建筑，十分逼真。有意思的是，店员们也都穿着古装和我们打招呼。我们好像穿越到宋代，感受古代夜生活的繁华热闹！”胡先生说。

除了宋韵浓厚的建筑，古风悠悠的表演也吸引了胡先生一家人。看完表演后，意犹未尽的胡先生和家人又来到“潭州市集”，长沙米粉、牛肉饼、炸香肠、捆鸡、小钵子甜酒……众多本地美食琳琅满目，一家人逛得惬意、吃得满足。

据运营方中心印象城工作人员介绍，为打造“潭州市集”，他们还原了宋代的长沙市集场景，并将30多家长沙地道美食引入购物中心。“我们还对非遗文化体验等多种内容进行创新组合，努力将‘潭州市集’打造成新的美食打卡地，吸引更多市民、游客前来体验。”

“潭州市集”自8月开业以来，餐饮门店营业额节节攀升。据运营方介绍，截止到9月10日，市集内的餐饮日均销售额较试营业期间已经增长32%。

除了让消费者品味美食，一些商场街区还打造新颖的情景体验。8月26日晚，在长沙县中茂城南楚特色文化街区，夜色下的“南楚古都”人流如织，舞台剧《西游记》、变脸表演等精彩非凡。

近年来，长沙市推动美食、文化、娱乐等业态融合，积极满足消费者多样化需求，餐饮消费持续复苏。一些商场、街区主动作为，增加人文内涵，让市民、游客在畅游长沙、品尝美食的同时，感受深厚的历史文化底蕴。

福建三明——

加大扶持力度

引导规范发展

新鲜出炉的柳叶蒸饺，晶莹剔透的扁肉，裹满酱汁的拌面……前不久，在上海展览中心举办的2023年上海市对口地区特色商品展销会上，三明展台吸引了不少客商和市民。

展台体验区，只见工作人员熟练地拆开一包拌面，加入配好的酱料包。5分钟后，一份地道的沙县拌面就端到了前来参观的市民张阿姨手里。“好吃，和我在沙县小吃店里吃的味道一样。”张阿姨品尝完，随即通过商家的线上小程序下单了两包蒸饺、6包拌面。

“小吃菜品很受欢迎，短短两天就卖断了货，这些是刚刚补的货。”沙县双荣食品工作人员介绍。

张阿姨是个深度小吃爱好者，却一度对沙县小吃失去好感。“10家店10个味道，品控实在有待提高。”如今，张阿姨对沙县小吃重拾喜爱，秘诀就在于三明探索的“中央厨房+冷链物流”模式。

近年来，针对沙县小吃产业发展规范化程度低等短板，三明市加大扶持力度，出台多项产业政策，引导小吃产业从门店向上游延伸。通过培育种植基地，建设小吃产业园，鼓励发展“中央厨房+冷链物流”模式，并支持冷链流通基础设施改造升级，引导门店改造提升，推动小吃产业向标准化、连锁化、产业化、数字化方向转型。

来自沙县的小吃店主尹礼新，20多岁起外出开小吃店，今年3月迎来了自己在上海的第二家门店。过去，尹礼新凌晨4点就要起床打肉馅、包饺子。如今在沙县小吃产业园的标准化工厂内，每天30多万只蒸饺经过新鲜生产、速冻后，通过冷链运至各地的沙县小吃店。

“短短一中午，卖出蒸饺40多屉、扁肉50多碗，高峰时需要排队，一中午营业额2000多元。明年我打算在上海再开一家店！”尹礼新说。

“从支持源头种植基地发展，到推进标准化生产、冷链物流配送，三明以沙县小吃产业促进餐饮业发展，未来还将探索更多新的发展机遇，推动全市餐饮产业高质量发展。”三明市商务局相关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2023年09月12日 10 版）