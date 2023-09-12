呼和浩特积极应对雷暴哮喘

9月2日晚，呼和浩特市夜空中的闪电。

怀特乌勒斯摄

9月2日晚，来医院就诊的患者在排队。

内蒙古妇幼保健院供图

某短视频平台上关于呼和浩特雷暴哮喘事件的视频截图。

在雷暴哮喘的发生机制中，已有研究表明雷暴天气与花粉浓度两个重要因素缺一不可。

王子秦制图

9月2日傍晚，一场雷雨强对流天气降临内蒙古呼和浩特。大雨过后，咳嗽、哮喘患者突增，大量市民前往医院就医，呼和浩特市多家医院的急诊、儿科、哮喘相关诊室一时间人满为患。针对这一情况，呼和浩特市卫健委回应称，医院急诊科患者人数增多与雨后花粉浓度过高引起的雷暴哮喘有关。

雷电和花粉看上去毫不相干，为什么加在一起就会引起雷暴哮喘？到底什么是雷暴哮喘？雷暴为什么会加剧过敏？记者进行了相关采访。

花粉急剧增多

导致雷暴哮喘聚集性发病

9月2日，家住呼和浩特市赛罕区的李晓玮女士像往常一样，22时左右就上床休息了，此时，屋外正下着大雨。李女士回忆，在即将入睡时突然出现胸闷憋气症状。随后的几个小时里，陆续出现打喷嚏、流鼻涕、眼睛痒等过敏反应，且症状逐渐加重。其家人立即陪同她到内蒙古医科大学附属医院急诊科进行医治。

李女士赶到医院时，急诊门口已经排起了等候的长队，前来就诊的患者大多和李女士有同样的症状。

无独有偶，9月2日夜间，内蒙古自治区妇幼保健院儿内科急诊及成人急诊就诊患者突然增多，短时间内超过正常工作负荷。该院紧急启动突发公共卫生事件应急预案，及时救治过敏性哮喘患者，全力保障患者的安全。

内蒙古自治区妇幼保健院儿内科副主任张玉玲介绍，9月2日20时许，儿内科急诊一时间涌来400多名患者。“这些患者多处于学龄前和学龄期，症状为呼吸困难、憋气、大汗，部分患儿由于喘息憋气严重，不能平卧，不能说话，病情危及生命，需要迅速诊断和有效抢救治疗。”张玉玲说，截至9月3日上午，该院共接诊过敏性哮喘患者500余人次。

在这次就医过程中，李女士表示，她之前虽然有轻微的过敏性鼻炎但从不曾服药，更没有出现过哮喘的相关症状，实在想不通为什么过敏突然加重了。

“这次急诊就诊的大量哮喘患者，都是以呼吸困难或剧烈咳嗽为主要表现，大部分病人都有过敏性鼻炎的病史，并且首次哮喘发病的患者较多。”内蒙古医科大学附属医院急诊科副主任医师宋威说，“过敏性哮喘和普通哮喘从临床表现上差别不大，但是它的特点就是因为空气当中花粉浓度突然增大，导致聚集性发病。”

患病危害大

花粉防治引发高度重视

雷暴哮喘是支气管哮喘的特殊类型，指在雷雨天气中或紧随其后出现的支气管哮喘急性发作或加重，可表现为局部地区哮喘的大规模暴发，症状轻至重度不等，严重者可危及生命。

“几乎所有的雷暴哮喘均发生在花粉高峰季节内。”内蒙古医科大学附属医院儿科副主任王继春说，当城市周边空气中的花粉随着上升气流进入云层，和云层当中的水分接触以后，会释放出更多的变应原或者变成颗粒更小的物质，“当这些物质随着降雨落到城市中，城市当中的花粉浓度会大幅度升高，较平常高很多倍。”

同时，雷暴天气不仅会导致哮喘和慢性阻塞性肺病患者急性发作，也会导致普通人出现呼吸急促、喘息等哮喘症状，危害性极大。

近年来，在中科院植物研究所白永飞等专家的协作下，呼和浩特市开展了主要致敏植被调研，掌握了主要致敏植被分布规律，明确了蒿属花粉是主要致敏原。

内蒙古地区过敏性鼻炎患者临床症状出现的高峰期集中在7月至9月。今年8月29日，内蒙古自治区气象服务中心发布公众信息称：通过花粉监测数据显示，目前各地主要致敏花粉浓度达中高等级，大部地区已进入致敏花粉高峰期；提醒过敏患者需做好防护，高敏患者需提前预防用药，已经出现症状的患者，建议及时就医治疗。

防治结合

主动出击尤其重要

“内蒙古是鼻炎高发地区，特别是每年夏末秋初，发病人数呈持续上升趋势，已成为一个突出的公共卫生问题。”呼和浩特市卫健委主任侯煜说。

为提升呼和浩特市变态反应疾病预防和科研能力，解决当地群众就医问题，从2021年开始，呼和浩特市卫健委在北京医学会的支持下，与北京世纪坛医院等多家医院建立了合作关系，通过“防”和“治”双向发力，已建立起花粉监测、植被调研、流行病学调查、医生规范化培训和患者健康教育“五位一体”的精准防控体系。

目前，呼和浩特市构建了市、县（旗、区）、乡镇（社区）三级防治体系。在呼和浩特市第一医院建成了北京世纪坛医院变态反应中心分中心，这也是内蒙古地区规模最大、设施最齐全的变态反应中心。同时，在全市的区、县、旗二级综合医院设立了变态（过敏）反应科，在34个社区卫生服务中心、76个乡镇卫生院设立变态（过敏）反应门诊，实现了区域性分级诊疗。

从2021年6月开始，北京世纪坛医院教授王学艳带领专家团队，在呼和浩特市逐渐建立了120处花粉浓度监测点，设立了花粉动态监测网络平台，开发应用了花粉智能日播报App系统，做到提前预防。

为了减少城区蒿草数量，近年来，呼和浩特市发动全市干部、职工带头，群众响应，持续开展了“拔蒿草、防过敏”活动，对人居和工作环境周边的蒿属植物在幼苗期和开花前及时拔除，有效降低蒿草花粉浓度，减轻个体过敏程度和过敏反应，已累计清除蒿草近1000公顷。

同时，为提升基层医生过敏性疾病规范化诊疗的综合服务能力，北京医学会每周定期对疑难过敏性疾病开放远程会诊。截至目前，全国变态（过敏）反应科、耳鼻喉科、呼吸科等157名专家授课200余次、730余小时，受众人数达到2万余人次。27名呼和浩特地区学科骨干赴北京世纪坛医院进修学习。

“通过规范化培训，医生更加熟悉和了解了变态反应常见疾病，规范化诊治能力得到大幅提高。”侯煜说，“我们相信，通过主动出击、不断努力，防治过敏性鼻炎这项工作还会取得更大的进展。”

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统计显示，迄今为止全球有记载的雷暴哮喘共有26起。其中，澳大利亚墨尔本记录了7起，并于2016年经历了有记录以来最严重的雷暴哮喘事件——数千人因雷暴出现哮喘症状，最终造成10人死亡。

一项对2016年墨尔本雷暴哮喘事件的分析研究记录，当雷暴气流到达时，空气中破裂的牧草花粉粒数量增加了250%。

在我国，2018年9月，陕西省榆林市记录一起雷暴哮喘事件。该市儿童医院收治的56例雷暴哮喘患儿，超半数为首次发病，有过敏性疾病史48例，有过敏性疾病家族史14例，过敏原包括蒿、尘螨、霉菌等。

2022年9月，宁夏回族自治区记录一起雷暴哮喘事件。分析显示，14岁至40岁之间发病人数最多，常见症状包括喘息、气急、咳嗽及胸闷。