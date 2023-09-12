对付口腔溃疡 “以毒攻毒”不好使

口腔溃疡发作，俗称长“口疮”，有的人喜欢用吃辣椒、含白酒、浓盐水等措施以毒攻毒，来缓解口疮的疼痛，这样做有效果吗？今天就请口腔科医生带您走出“以毒攻毒”的误区。

强烈刺激后也许能暂时缓解疼痛感，但那是因为更强烈的疼痛之后所导致的麻木，从而产生不疼的错觉。实际上，这种强烈刺激会使口腔溃疡变得更加严重，恢复得更慢。所以，伤口上撒盐等于火上浇油，“以毒攻毒”治疗口腔溃疡并不可取。

临床上常见的反复发作的口腔溃疡，又叫阿弗他溃疡，阿弗他是希腊语疼痛的意思，是口腔溃疡一个很显著的症状，外观上有黄、红、凹的特点。具体病因通常与压力过大、疲劳、熬夜、内分泌失调、消化不良、微量元素和维生素缺乏、免疫系统疾病等有关。

一般来讲，口腔溃疡即使不治疗，1至2周内也可自愈。临床上可适当使用一些药物缓解症状，同时保持口腔卫生，勤漱口。

那么，如何预防口腔溃疡再发生呢？要注意以下4个方面：

1.保持充足睡眠和规律生活；

2.合理、均衡饮食，少吃辛辣刺激食物；

3.坚持体育锻炼，保持心情愉快；

4.保持口腔卫生清洁。

需要提醒大家的是，如果溃疡严重或频繁发作时，还是要到医院寻求口腔黏膜专科医生的帮助。

文/刘勇（北京友谊医院）