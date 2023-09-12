这个时候别犹豫 快打120！

每年9月的第二个星期六是“世界急救日”，目的是宣传和普及应急救护知识和技能、提高大众自救能力。今年是第24个“世界急救日”，我们来聊聊哪些情况应该拨打“120”，拨打“120”有哪些注意事项。

哪些情况你需要打120？

如果我们突然遭受意外伤害，或者身边朋友突然晕倒，您会怎么办？您可能会回答，拨打“120”急救电话。这个回答不完全正确。120热线又被称为“生命热线”，它如同一根救命稻草，每一通急救电话背后，都代表着有生命需要救助。但需要了解的是，不是所有意外情况都需要拨打120，应该把“生命热线”留给真正需要应急救助的人。

那么，哪些情况需要拨打120急救电话呢？如果您身处医院之外，比如在家里，在公共场所，或者在野外等地，一旦发生心脏病、脑中风等突发危重疾病；车祸、意外伤害导致严重受伤；发生火灾、溺水、触电、中毒、踩踏等突发灾难事件；由于各种突发因素导致生命健康出现重大问题时，均应该立即拨打120呼救。

哪些症状是突发危重疾病？

我们来详细说说遇到哪些症状可能是突发危重疾病，如果遇到以下情况，不要犹豫，立即拨打120寻求急救。

1.如果突然发生剧烈胸痛、心悸、呼吸困难、晕倒，伴有大汗淋漓等症状，应怀疑心脏病发作。

2.如果出现半身突然无力、口角歪斜、神志迷茫、说话或理解困难、单眼或双眼视物困难、剧烈头痛、晕厥等情况，需要警惕脑血管意外。

3.患者面色苍白、冷汗淋漓，脉搏快但很微弱、血压下降等，可能是休克或虚脱。

4.出现大量咯血或者呕血，也提示可能突发危重疾病。

拨打120需要注意哪些细节？

“120”急救电话是启动抢救急危重症患者的第一信号和前提。无效电话会严重影响指挥中心正常工作，延误抢救时间，浪费急救资源。在拨打电话的过程中，也需要注意以下6点，以免耽误救治时间。

1.拨打120电话，应该尽量保持镇静，不要慌乱，讲话要清晰、简练。

2.说清楚患者的症状或者伤情，以便准确派车，还要说清现场地点、等车地点和可以接通的联系电话，方便联系。

3.拨打120电话后，可安排人在路口或明显标志物旁边等车接应，看到救护车主动挥手示意，以节省时间。

4.外地来京人员若不熟悉所处位置，应请求当地人协助或者代为呼救。

5.如果身处两县市交界，手机信号容易发生漂移，使用固定电话可以避免，若无条件，也可请求信号漂移接收的急救中心代为呼救。

6.在高速公路拨打120时，要说明行进方向、大致方位，在路肩上有公里牌标志，要说清高速公路编码和公里数等。

需要注意的是，拨打120一般情况不允许指定医院。由120指挥调度中心统一调配全市急诊资源，分级分区处理急诊患者，首先遵循就近、就急和专业的原则来调配医院，以保证患者得到快速救治。

另外，要了解叫救护车是收费的，一般包含救护车费和院前急救费两部分。当然，这些费用由各地省市统一规定，各项收费均有标准依据，您不必担心费用虚高。

文/刘健（北京大学人民医院）