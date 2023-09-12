老咬舌头是“馋肉”？这种情况要警惕！

舌头是品尝食物的器官，食物中的酸甜苦辣都会在舌头上表现出来。在吃饭的时候，一般情况下是不会咬到舌头的。民间一直流传一句老话，说吃饭咬到自己的舌头是馋肉了。

经常咬到舌头真的是馋肉吗？这个说法并不科学。不仅如此，有些咬舌情况还预示着身体出现严重的健康危机。什么样的情况需要我们格外警惕呢？我们接着往下看。

三种常见的咬舌原因

牙齿的问题 上牙对下牙是保护的作用，这样舌头就是安全的，可有的人上牙弓较小，咬下来的时候离舌头更近。那么，就说明保护舌头的牙齿出了问题，不是松动了，就是牙齿畸形，您需要早点检查您的牙齿。

身体湿气重 一般湿气重的人，身体没什么力气，肠胃消化也不好，经常拉稀。还有，湿气重体内的水分就多，舌头上又都是小血管，很容易水肿变大。当舌头变大，超过牙齿的保护范围，就会容易咬到舌头。所以，当你发现自己的舌头变厚，看起来很油腻，就要开始清除体内湿气。喝点红豆薏米水，因为红豆有利水健脾、薏米有健脾益胃的功效；日常生活中可以选择冬瓜、山药、萝卜、绿豆等食物祛除湿气。

边吃饭边说话 舌头的任务太多了，一边吃饭，一边说话难免注意力不集中，偶尔会不小心咬到舌头。这种情况也没什么，养成细嚼慢咽少说话的好习惯即可。

频繁咬舌要警惕这个病

值得注意的是，吃饭时频繁咬舌头的表现不仅不是馋肉，还有可能是中风前兆，也就是医学上的“脑卒中”。脑卒中具有高发病率、高致残率、高死亡率和高复发率的“四高”特点。

中风前为什么会出现舌头不灵活呢？舌头由脑部神经支配，脑部有病变时，脑神经受损影响到神经支配区域，就会出现舌头发硬、麻木、歪斜等症状。

如果你在咬到舌头的时候，觉得面部肌肉不受控制，舌头还麻麻的，没有前几天灵活，有的时候是吃饭突然咬到，有的时候是和人说话的时候咬到，甚至会不自觉地流口水，就说明脑血管有点堵起来了。当你出现这些症状的时候，并且经常头晕难受，最好是去检查，看看脑血管是不是出问题了。

这些人群更易中招儿

很多人会觉得脑卒中离自己很遥远，近年来，脑卒中的发病呈现年轻化趋势，二三十岁的患者并不少见。现代社会，快节奏的生活让很多年轻人越来越忽视自己的健康，严重依赖电脑，运动量严重不足，养成了喝饮料、订外卖的不良饮食习惯，这些习惯都有可能导致肥胖、血脂升高、血管健康状况下降，进而增加脑血栓的发病率，所以我们每一个人都应重视自己的健康。

长期抽烟、喝酒、熬夜等都是引发脑卒中的危险因素，有心血管病的人群更要特别注意。在脑卒中发作前期，半数以上的病人都会发生短暂性脑缺血发作（TIA），俗称“小中风”。其症状类似脑卒中，会突发偏侧肢体麻木无力、言语障碍，或理解力下降、视物模糊，突发头昏头疼、频咬舌头、平衡调节障碍或行走困难等。

一旦发现脑卒中的早期征兆，务必第一时间到医院寻求诊治，脑卒中做到早发现早治疗。一部分缺血性脑卒中患者发病后3至4.5小时内可进行有效的静脉溶栓治疗，且大多数患者可恢复到生活自理或基本自理。

如果你已经发生中风，在急救车到来之前，应平躺或侧卧，头部歪向一边，避免呕吐物堵住呼吸道，不要随便吃药。若出现过度抽搐，不要强行按压肢体，用勺子或者比较硬的木棍放入口腔内，防止舌咬伤，家人千万不要急于扶起患者，也不可晃动其头部，应安静等待救援。

做好这五点，中风绕道走

饮 成人每天饮水量应在1200-1500毫升，达到稀释血液的效果。早晨起床后，人体处于缺水状态，此时饮水，既能补充夜间睡眠时机体代谢所失去的水分，促进排便；还能降低人体血液黏稠度，减少心肌梗死、血栓的发病率。建议人们少量多次饮水，一次饮水量在100-200毫升，多饮反而起到利尿作用，人体并没有吸收，还会增加体内水分的丢失。

食 “清淡饮食”是老生常谈的话题，长期重口味会对血压造成极大影响，日常饮食中每人每日摄入食盐量应少于5克。多吃粗粮、全麦面粉、蛋清、鱼类、瘦肉和各类豆制品，限制胆固醇较高的食物，如蛋黄、动物肝脏、肥肉等这类食物的摄入。

多食新鲜水果、蔬菜，其中含维生素C可降低胆固醇、增强血管弹性；钾、镁对血管有保护作用。中国人做饭喜欢煎炒烹炸，很少生吃蔬菜。高温烹饪会破坏蔬菜中的叶酸，导致体内叶酸缺乏，引起同型半胱氨酸水平升高。高同型半胱氨酸血症也会增加脑卒中发生的风险。

运动 积极、适度做锻炼运动能提高人体抗氧化能力和免疫功能，有助于预防动脉粥样硬化，促进血液循环、改善脑供血。建议每天运动半小时，慢跑、快走、打太极拳、八段锦等，秋冬季节以上午10时-下午3时为宜，此时阳光充足、天气暖和，是户外锻炼的黄金时间。

睡眠 创造良好的睡眠环境，温湿度适宜，中老年人睡眠时间因人而异，不要重视睡眠时间长短，以醒后疲劳感消失、精力充沛、全身舒适为宜。

如果睡眠不佳的话，建议睡前做肢体运动，室内活动或室外慢跑，睡前泡脚有助于入睡。

戒烟限酒 吸烟导致人体脑血管内皮受损，导致动脉硬化；大量饮酒降低脑血流量，是急性脑血管病发生的诱因，早戒早受益，什么时候都不算晚。

文/张垚（首都医科大学宣武医院）