除了“看大爷跳水”，还有这些方式能解压

前不久，在天津狮子林桥观看大爷们跳水成为“年轻人的新型解压方式”。随着大爷们的迅速出圈，慕名前往狮子林桥打卡的人已经不仅仅是围观了，一些年轻人甚至带着打印了数字的纸，自发组成了跳水打分团。

但9月6日，天津狮子林桥跳水队宣布退出狮子林桥跳水。这是因为大爷们发现，不少前来跳水的人并没有“经过准备和训练”，以至于“出现了危险和隐患”。

为了“不想看到有人受伤”，大爷们早就在狮子林桥现场劝退一些没有经验但是想要跳水的年轻人。在“退圈宣言”中，大爷们呼吁和倡议大家跳水应前往专业场所，也顺便“安利”了一波天津的美食和文化。

给伯伯打分，增加了年轻人的社交互动和社区感

“退圈宣言”发布前三天，来自北京的00后黄家珍才从朋友圈了解到天津狮子林桥的盛况。黄家珍说：“那天傍晚，我连刷到3条定位在天津狮子林桥的朋友圈，后来又在网上看到了一些‘baibai’（‘伯伯’的天津方言叫法）跳水的视频。”

入水前，大爷们会先站在桥上进行一番慷慨激昂的演讲。一句“生存一分钟，快乐60秒”被年轻人津津乐道，黄家珍也把这句话变成了自己的口头禅。黄家珍觉得，大爷们这些行为“很摇滚”。

在“有幸”看到大爷跳水的人当中，25岁的刘木兰算是去得比较早的那一波。去天津的前一周，刘木兰每天都能在手机里刷到天津大爷们跳水的视频，她觉得“特别解压”。“尤其是对于我们‘北漂’的年轻人来说，他们自由放松的生活状态是我们非常羡慕的。”刘木兰说。

说走就走，刘木兰从北京出发了。“我挤进‘VIP观看区’，有志愿者在跳水的台子上维持秩序，询问是否会跳水，只让跳过水的上。有不会游泳的人穿着救生衣准备跳，‘baibai’都拒绝，让他岸上待着。”站在桥上最前排的她举着出发前随手拿的一张草草地写着“10”的纸，加入了跳水打分的队伍。

那么，为什么观看大爷跳水能成为年轻人的一种解压方式？

“跳水原本就是一项充满活力和刺激的运动，观看者可以通过观赏跳水技巧和感受跳水者的勇气获得精神上的满足感，有助于人们暂时把注意力从日常的烦恼和压力中抽离出来。”中国青少年研究中心副研究员、心理学博士赵霞说。

不同于欣赏专业运动员的表演，在天津观看民间老人跳水的过程中，年轻人与跳水大爷以及现场其他观众互动、分享欢乐，这更多的是一种群众性活动。赵霞认为，参加这种活动能够增加年轻人的社交互动和社区感，从而获得集体兴奋的情绪刺激。

天津老人的精神面貌，让年轻人大为震撼

大爷们积极向上的精神面貌，虽然刘木兰已经在视频里领略了，但到了现场，她还是被扑面而来的热情和活力震撼了：“他们的年龄和他们表现出来的专业度有很大的反差感，有种宝刀未老的感觉。”

其实，让年轻人感动的不只是跳水老人。天津市的“盘头大姨”近期也成为社交媒体上的热门话题，甚至成为一个深度体验天津市民文化的项目。这群大姨拥有一个共同的标志——高高盘起的蓬松头发，点缀着闪闪的金粉。这样别具一格的造型，展示了天津的风土人情和独特的市井文化。独特的不仅仅是发型，还有她们身上散发出的那份板正和精气神。

那天看完跳水后，刘木兰沿着海河去了北安桥，她看到那附近有一些跳摇摆舞的“大爷、大妈”。刘木兰以为只有年轻人爱跳摇摆舞，原来天津大爷大妈们的摇摆舞在舞蹈圈早已小有名气。刘木兰感慨道：“感觉天津每个人都身怀绝技。”在短暂的几个小时里，天津“baibai”们热爱生活的态度感染了她。

由于成长于不同社会与文化环境，当代青年与中老年人之间在生活方式和观念上存在差异和冲突。而在天津，两代人却实现了跨代的交流、理解与共鸣。

赵霞认为这与不同年龄层的人的生活状态和经历有关：老一代人已经脱离了自我实现的阶段，并因此获得解脱和自我奖赏。年轻人仍然处于追求个人成就和物质享受的成长阶段。正如网上有评论说：“baibai们的精神状态领先我们几十年。”这样的差异让年轻人对老一代的生活态度产生了强烈的好奇和兴趣，渴望从中获得一些经验和启发。

赵霞分析，竞争激烈的职场环境带来的工作压力、生活成本，与家人和朋友的分离以及新生活环境等，都可能是年轻人焦虑和紧张的来源。特别是对于在大城市工作的外地年轻人来说，这种工作或生活处境所带来的慢性压力，可能会引起焦虑，甚至带来抑郁情绪。

“由于对事物缺乏快感，年轻人往往沉迷手机以替代满足，但在娱乐过后，往往带来更大的空虚和现实与虚拟割裂的落差感。而这些老人们则表现出一种自由和热爱生活的态度，这种热爱生活的态度正是年轻人所向往的，年轻人也因此产生了强烈的共鸣。”赵霞分析道，“大爷们乐观的心态鼓舞并激发了年轻人对生活的热情，并启发他们积极面对生活中的困难和挑战。”

除了跳水，还有这些解压方式

在天津工作的00后金龙告诉笔者，天津大爷们在狮子林桥跳水已经很久了。“这就是一种生活态度吧。”金龙说，“因为每个人都在对抗自己无聊的生活。”

这次大爷们出圈后，金龙“为了开心”也前去尝试了几次跳水，“跳水后的感受就是产生了多巴胺。但5-6米高的桥，跳下去真的特别疼。”由于没有掌握正确的跳水姿势，金龙说上岸后身体有些地方发红，处于麻的状态，过了几天甚至有些发青。金龙也因此建议“大家理智地参与跳水活动”。

赵霞认为，大爷们宣布退出跳水是一种明智且负责任的行为。他们的退出也提醒了年轻人在寻求解压方式时需要考虑到自身和他人的安全，不要盲目模仿，避免造成不必要的伤害。

“亲身参与跳水能使人肾上腺素、内啡肽等激素飙升，产生心流与超越自我的快感。但年轻人还可以采用许多更加理性安全的解压方式。”赵霞说，运动、阅读、旅行、与好友交流等，都是可以获得快乐的方式。

赵霞解释说：“运动是一种非常有效的解压方式，可以帮助释放紧张情绪和焦虑感，同时增强身体健康，如瑜伽、冥想和深呼吸等正念疗法，可以提高心理和身体的平衡与抗压能力；阅读可以帮助人们放松心情，开拓视野，获得新的知识和体验；旅行可以让人们远离城市的喧嚣和压力，感受大自然的美好与宁静；与好友交流可以帮助人们排解情绪，获得支持和安慰，缓解压力和焦虑；培养良好的生活习惯，如保持充足的睡眠、健康饮食和合理安排工作与休息时间，也有助于减轻压力。”

赵霞建议，社会可以通过提供更多渠道和资源，来帮助年轻人解压，如提供心理咨询服务、心理健康教育和宣传活动等。同时，社会需要关注年轻人的就业和生活环境，提供更好的支持和保障。此外，政府还可以建立更多的公共健身场所和休闲娱乐设施，提供更多的文化活动和社交机会，加强对年轻人精神健康的宣传和引导，让大家了解如何更好地管理自己的情绪和压力。