这样使用电子屏幕更利于保护孩子眼睛

“视屏类电子产品的屏幕亮度、环境亮度、观看距离和暴露时间，是影响儿童青少年视力的主要因素。”近日，北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军在解读《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》时指出，儿童青少年眼球透过性好，对光刺激敏感，对光变化反应能力强，更容易受到视屏类电子产品的影响。

马军表示，电子屏幕的特点是直射光、富蓝光、刷屏快、高对比、颜色艳、反光多，容易使眼睛肌肉不断地处于紧张状态，容易产生疲劳，调节力不足，出现调节滞后，导致无法看清物体，产生远视性离焦，刺激眼轴长度增加，远视储备量快速消耗，增加近视发生。

2020年3-5月，中国工程院院士、上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科学科带头人范先群带领团队，对上海、江苏、浙江、安徽、山东等5个省市的13所小学、11所初中、11所高中的21966名中小学生进行调查研究发现，中小学生视疲劳的患病率为12.1%，其中观看电子屏幕时间过长、观看电子屏幕的姿势和距离不正确是产生视疲劳的主要因素。

8月15日，范先群在国家卫健委妇幼司举办的“电子屏怎样‘偷走’孩子的视力”专题讲座中，对正确使用电子屏幕给出了4点建议：

一、使用电子屏幕时需保持端正的坐姿，不能趴着、躺着观看电子屏幕。

二、使用电子屏幕时不能目不转睛，要有意识地闭眼、睁眼，上下左右地转动眼睛，让眼睛放松。也可以看一会儿屏幕，休息一会儿，站起来走动一下。

三、使用电子屏幕时应与屏幕保持适当距离。使用电脑时，眼睛距离屏幕不少于50厘米，约一臂长，视线微微向下，电脑屏幕的中心位置应在视线下方的10厘米左右；看电视时，推荐观看距离应在屏幕对角线距离的4倍以上；使用投影仪时，推荐观看距离应在3米以上；手机的观看距离不小于40厘米。

四、电子屏幕的大小也与视疲劳密切有关，过小的屏幕文字和图像都很小，需要用眼睛更加努力去看清楚，容易增加视觉负担，应该尽量选择屏幕较大、分辨率较高，清晰度合适的电子产品。

马军表示，家庭选择电子产品，建议使用次序为投影仪、电视、电脑、平板、手机。总体原则是屏幕越大，分辨率越高越好，根据环境调整亮度。学校多媒体教室宜选择大尺寸投影仪或电脑屏幕，相同屏幕尺寸情况下，选择屏幕分辨率高的产品。周围环境较暗时，要打开房间灯光照明，避免在过暗的环境下使用电子产品。

此外，需要通过网络学习时，宜选择电视、台式电脑等大尺寸屏幕电子产品。相同屏幕尺寸情况下，选择屏幕分辨率高的电子产品。儿童青少年卧室不摆放电视、电脑，夜间使用避光窗帘，不开夜灯睡觉。夜间应减少或避免暴露在高亮度、富蓝光的电子产品光线下。