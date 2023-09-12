预防出生缺陷日：如何预防出生缺陷？专家给出这些建议

9月12日是预防出生缺陷日。生育健康的宝宝，是每个家庭最大的心愿。天津市第一中心医院产科主任刘荣在接受人民网记者采访时表示，预防出生缺陷是个系统工程，要加强婚前、孕前、孕中、新生儿等各个时期的健康意识和风险防范意识。

刘荣介绍，出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常。常见的出生缺陷包括先天性心脏病、唇裂、腭裂等，主要由遗传因素、环境因素以及两者相互作用共同引起的。

“患有出生缺陷疾病的孩子，如果不及时接受筛查、诊断、治疗，很多将终生残疾，严重的甚至会夭折。”刘荣表示，预防出生缺陷意义重大。目前，我国重点推广出生缺陷三级预防措施，包括进行婚前医学检查和孕期保健、孕期产前筛查和产前诊断、新生儿筛查。这在一定程度上降低了出生缺陷率。

那么，如何预防出生缺陷？刘荣建议：

婚前检查。结婚前应主动去做一次婚前检查，不应隐瞒遗传性病史和家族史，听从医生的指导。

适龄生育。许多出生缺陷例如唐氏综合症、先天性心脏病等患病率随着孕妇年龄的增长而迅速上升。

科学备孕。保障膳食营养足够且平衡，避免烟草、酒精和咖啡因的摄入，远离毒品及成瘾性药品。叶酸、铁等多维营养素可能对神经管畸形、先天性心脏病和唇腭裂等和新生儿早期死亡具有预防作用。同时，为了做到优质备孕，男性也要注意调整生活方式、戒烟戒酒、补充多元营养等。

定期进行孕期筛查。怀孕后应定期进行产前筛查，包括孕早期NT、孕中期大排畸、孕晚期小排畸超声检查，还有唐氏血清学筛查和无创DNA筛查，必要时进行产前诊断。

进行新生儿疾病筛查。新生儿出生后应及时做先天性心脏病、代谢性疾病和听力筛查，对缺陷儿童及早诊断，选择最佳的干预时机和干预方式，以提高生存率，改善生活质量。