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隐形眼镜过期但没破就还能戴？

2023年09月12日08:39 来源：中国新闻网

过期的隐形眼镜没有安全性，虽然镜片没有破损，但其透氧性一般不好，佩戴容易导致角膜缺氧和感染，角膜中央上皮水肿、灰白色混浊等。时间长了之后可能还会引起角膜上皮脱落、糜烂，严重时还可能诱发细菌性、真菌性或阿米巴性的角膜炎。(来源：科学辟谣、中国新闻网微博)

(责编：郝帅、杨迪)




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