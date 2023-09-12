胶质母细胞瘤侵袭的关键作用揭示

科技日报北京9月11日电 （记者张佳欣）胶质母细胞瘤是最常见和最具侵袭性的脑癌。现在，一个以前未知的分子靶点的发现，启发了这种脑癌疗法的突破性发现。11日发表在《自然·癌症》杂志上的一项研究中，加拿大病童医院研究小组展示了一种新的潜在治疗胶质母细胞瘤的方法，称为设计肽，这种方法针对的是胶质母细胞瘤细胞中的蛋白质—蛋白质相互作用，或成为下一代胶质母细胞瘤疗法的基础。

胶质母细胞瘤细胞具有高度侵袭性，会从中心肿块迅速扩散，很难完全根除。即便使用目前的治疗方法，如替莫唑胺（已被批准用于治疗胶质母细胞瘤的标准化疗），耐药的肿瘤仍会在50%以上的患者中复发，这些患者在确诊后10年生存率不到1%。

现在，通过揭示胶质母细胞瘤中前所未知的蛋白质—蛋白质相互作用，研究人员能够开发出一种设计肽，在临床前模型中对所有主要类型的胶质母细胞瘤具有强大的治疗效果。

研究发现，蛋白质—蛋白质相互作用是胶质母细胞瘤侵袭的关键。两种名为EAG2和Kvβ2的蛋白质在胶质母细胞瘤细胞中大量存在，当它们在癌细胞与健康脑组织相遇的地方相互作用时，会产生一种钾通道蛋白复合物，这种复合物对癌症的侵袭性至关重要。同时，这种EAG2-Kvβ2钾通道复合物似乎只在胶质母细胞瘤细胞中，而非在健康细胞中形成。

研究人员将这种特定的相互作用作为胶质母细胞瘤治疗的潜在靶点，该发现促进了设计肽的开发。这种设计的多肽可以防止蛋白质相互作用的发生，减缓肿瘤生长速度，阻止癌症扩散到周围细胞。在临床前模型中，设计肽还导致所有亚型的胶质母细胞瘤细胞死亡，即使对替莫唑胺产生耐药性的肿瘤对设计肽也有反应，且该疗法没有任何副作用。