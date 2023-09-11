人民健康“五进”关爱服务计划走进市场监管总局（安外办公区）

9月6日，人民健康“五进”关爱服务计划走进国家市场监督管理总局安外办公区，将健康科普、健康咨询、健康生活互动体验等多种服务送到职工身边，助力提升职工健康素养，趣享美好生活。

为助力职工提升健康素养，收获丰富的健康体验，本次活动结合前期职工健康需求调研，开设了健康生活互动体验、专家健康咨询、科普讲座等服务环节。同时，设立血压血氧检测、眼底拍照、中医诊脉等项目，将健康知识与趣味体验相结合，通过沉浸式体验，让科学健身、心血管保护、合理膳食的理念深入人心。

活动现场，职工们使用体检一体机、眼底照相机等智能设备检测各项身体指标，短短几分钟内就能获得一份详细的报告结果，便于了解自身健康状况。在其他体验区，职工们通过参加科普知识竞赛、诊脉体验等服务，学习有关合理膳食、血管保护等健康知识，提高健康素养。

在科普讲座上，中国医学科学院阜外医院心血管内科副主任医师杨旭为职工们讲解了亚健康管理相关知识，并倡导健康的生活方式，提醒大家要注意饮食、控制体重、保持心情舒畅。北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清和北京中医药大学东直门医院副主任医师王宾受邀来到现场，为职工们提供健康咨询服务，解答健康疑惑。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（李凌宇）