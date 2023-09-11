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玉米须煮水喝能降血糖？

2023年09月11日09:41 来源：中国新闻网

　　玉米须中富含多糖、黄酮、甾醇、有机酸、皂苷等活性成分，其中的多糖的确有助于降血压、降血糖，但研究使用的高浓度多糖提取液有效，不代表普通浓度的玉米须水也有效。

(责编：郝帅、李楠桦)




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