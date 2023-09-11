共享按摩椅应考虑公共利益（百姓关注）

近期，有不少读者反映，在高铁站、影院、商场等公共场所，出现了相当比例的共享按摩椅。按摩椅可以缓解旅途疲惫、满足消费者休息娱乐的需求，但大量安装按摩椅却挤占了消费者正常休息的空间，甚至存在安全隐患。

读者李先生最近在福建福州火车站发现，候车厅有超过1/4的座椅是按摩椅，许多旅客只能站着候车。“按摩椅的体积比一般座椅大，占据了不少空间。”李先生认为，火车站还是要以方便旅客出行为主，应设置更多常规座椅。

“我在车站候车厅候车时，因为没有普通座椅，就坐到了按摩椅上。结果马上就有服务人员来让我扫码付费，不付费不能坐。”黄先生在江苏扬州候车时发生了这样一幕。

不仅在候车厅，一些电影院、商场等都安装了共享按摩椅。“我本来以为自己买到了最佳观影区域，结果却被迫坐在了按摩椅上。”上海读者崔佳最近到影院观影，却发现影院座位中心区域被改造成了按摩座椅。“按摩装置安装在常规座位上，坐着并不舒服。为了吸引消费者付费，按摩椅还会自动开启，影响观影体验。影院没有提前告知消费者，这是不合理的。”崔佳说。

一家影院的负责人表示，最佳观影区上座率高，按摩消费的可能性也随之提高。该影院所有影厅都安装有按摩装置，“消费者如果不喜欢可以拆除，但需要提前告知。”该负责人说。但记者了解到，在影院购票时并没有关于按摩椅的提示。

一些乘客、观众希望使用按摩椅缓解疲惫，但按摩椅质量不过关、维护不到位、存在安全隐患等问题却屡屡发生。“一些候车厅设置的按摩椅，重建轻管。有些椅子表面有大量油污，还经常在按摩椅上发现塑料瓶、瓜子壳、果皮等垃圾。数量庞大的按摩椅存在很多卫生死角。”河南内乡县读者余明辉表示，部分按摩椅质量不高，使用起来感觉不舒服、不安全。

“按摩椅质量不过关、维护不到位，可能侵犯消费者的人身、财产权利。候车厅、影院可以安装按摩椅，为有需求的消费者提供服务。但是，安装过多按摩椅挤占正常座椅的位置，导致消费者必须使用按摩椅，涉嫌强制消费，侵害了消费者的自主选择权。”福建师范大学法学院副教授李付雷认为，在一些情形下，消费者并不知情，比如预订的电影院座位，到达后才发现是按摩椅，这侵害了消费者的知情权。“遇到这种情况，消费者可以同商家协商退票、更换位置等，协商不成可以向消费者协会或者监管部门投诉。”李付雷说。

中国人民大学公共管理学院教授马亮认为，共享按摩椅应如何规范运营，涉及公共价值、商业利益和消费者需求之间如何平衡的问题。要坚持公共不受损、共享不过度、商业不越界，处理好公共服务、商业追求和公众需求之间的关系。

“共享按摩椅的前期投入大，需要运行一定时期，才能收回成本并实现盈利。所以，要加强项目论证和把关，避免群众不满意、项目难盈利的问题。”马亮表示，目前有关共享按摩椅的设置问题，还缺少全国性或行业性标准，乱象较多，建议相关部门研究制定项目的审批流程和服务标准，对此类经营项目进行指导和规范。例如，设置按摩椅的比例、消费项目的定价、消费者安全的保障等，都应该予以规范。

河北威县读者吴睿鸫认为，优化共享按摩椅服务，需严格控制配备数量，例如在全部公用候车座椅20%以内；同时，按摩椅质量必须过关，平时应有专人进行维护。此外，应坚持个人自愿原则提供服务、收取费用，“当旅客不愿付费使用按摩功能时，应作为普通座椅免费供旅客使用。”

《 人民日报 》（ 2023年09月11日 07 版）