为了每一个孩子的成长（一线调研）

陈艳辉带着残疾儿童摘枇杷。

陈艳辉教小宇识字写字。

以上图片均为郭立亮摄

陈二文（左）和陈艳辉奔忙在送教路上。

本报记者 申智林摄

三尺讲台，是教师们耕耘的地方。有一个特殊的教师群体，除了在讲台上授课，他们还走村道、过田野，背着教具，走进每一名孩子的家中。

中办、国办印发的《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出，保障群体公平发展。健全面向视力、听力、言语、肢体、智力、精神、多重残疾以及其他有特殊需要的儿童的特殊教育服务机制。

在第三十九个教师节之际，我们将目光投向他们——为残疾儿童送教上门的教师们。在湖南省茶陵县，8年来，130余名送教教师为250多名孩子带来移动的课堂。他们以乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，守护着每一个孩子的成长，也诠释着教师职业的无私和奉献。

——编 者

骑着摩托车，走村道、过田野，不管刮风下雨，每月至少两次，雷打不动——这是湖南省茶陵县教师陈艳辉和父亲陈二文坚持了7年的送教路。

家住界首镇大新村的12岁女孩小美，每次听到陈艳辉的声音，就会飞也似的跑出来，一把抱住她。受先天性疾病影响，小美不具备随校就读的能力，常年留守在家里。陈老师来家里上课，是她最期待的事。

在茶陵县，2014年以来，有250多名像小美这样的孩子获得送教上门。这背后，是130余名送教教师的接力参与和无私付出。

谁来教

“零拒绝，全覆盖，每一个片区都有队伍，不让任何一个家庭被教育遗忘”

【镜头】

门外下着雨，15岁的小明踉踉跄跄地要往外走，嘴里咿咿呀呀地说着什么。没办法交流，妈妈叶西的安抚也不起作用，焦急又无奈。

远远地看见茶陵县星星学校教师刘君燕带着教具赶来，叶西如获救星，急忙把老师让进门来。

“想出去玩了是不是，那我们先进来拿两个球，等雨停了再说好不好？”刘君燕放下手中的教具，轻拍小明的肩膀，柔声细语地说。小明看到老师熟悉的面孔，乖乖地进屋坐下。

小明2岁多时，被确诊为先天性癫痫，病情一旦发作，就会突然抽搐倒地甚至昏厥。他仅仅在幼儿园和小学待了很短一段时间，便不得不休学回家。

本以为就此跟学习无缘，没想到，刘君燕和同事上了门，一来，就是4年。

“每一年，残联和乡镇都发动下沉至每个村（社区）的民政专干，对本辖区的残疾儿童信息进行摸底。”茶陵县残联理事长谭玖敏告诉记者，“县里再组织由民政、教育、卫健和残联等单位的专家构成的团队，对他们进行评估。”

对于有上学能力的残疾儿童，动员其到茶陵县普通学校或特殊教育学校就读；对于重度残疾儿童，生活无法自理的，列为送教上门教育对象。据统计，截至今年8月底，茶陵县6—15周岁的持证残疾儿童共有521名，其中134名没有随班就读或者进入特殊教育学校学习的能力，只能通过送教上门的方式保障其同等的学习权利。

谁来担当这一重任？

茶陵县特殊教育学校总共仅有不到20名教师，要担负起全部送教上门的任务，并不现实。2015年茶陵县依照湖南省部署要求全面铺开送教上门工作以后，就确定了“特校指导，乡镇统筹，学校推荐，教师自愿”的工作方针，挑选一批普通学校的优秀教师加入送教队伍。

刘君燕和陈艳辉，就是第一批从普通学校入选的教师。

陈艳辉当时工作不到3年，年轻有活力，授课成绩出色。“我上大学时就时常去福利院，孩子们渴望的眼神，看一眼就忘不了。”陈艳辉说，“听说有送教机会，我二话不说就报了名。”

送教之路并不轻松。陈艳辉送教过的22个孩子中，最远的家住28公里之外的山村。

“那时候自己没有车，都是先打‘摩的’去，返回就只能靠老乡们顺一程，没有车的时候，只好走路。”陈艳辉说。

她已经记不得，多少次壮着胆子，摸黑走在曲折的乡村公路上——远处，老鸦在山林啼鸣，近处，青蛙在田野聒噪，间或有车路过，车灯将前方的路照亮。

由于心疼女儿，父亲陈二文给女儿买了一辆轻便摩托车代步，“担心她刚学会骑车不安全，一开始我载着她去。”

没想到，几回送教下来，陈二文自己也被打动，成为送教队伍的一员。父女两人一送又是5年多，行程数万公里。

目前，茶陵县有82名教师常年风雨无阻地奔波在全县所有需要送教的地方。送教的教师们，大多是利用挤出的课余时间，带着各类教具送教。

“有时候自己的孩子啪嗒啪嗒地掉着眼泪问我，为什么你陪我的时间那么少，你给学生送课外书我怎么没有，我都不知道怎么回答。” 已是两个孩子的母亲的刘君燕有些愧疚。因为不想耽误孩子们的学习，生第二个孩子的前三天，陈艳辉还在给一个孩子送教。

“没办法，与残疾儿童建立信任关系不容易，不是简单换一个老师就行的。”陈艳辉说。

“零拒绝，全覆盖，每一个片区都有队伍，不让任何一个家庭被教育遗忘。”茶陵县特殊教育学校校长罗恒说。

教什么

“要打开孩子们的心门，不仅要细心、有耐心，更要有为人父母哺育幼儿的爱心”

【镜头】

图画书、作文书，七巧板拼图，计算器，甚至还有紫菜、竹垫、包袱皮等做饭用的食材和器具——每次送教，陈艳辉父女摩托车的旅行箱和身上的背包里，都塞满了教具和书籍。有的给花甲村患有先天性脑积水的小宇上课用，有的给大新村的小美辅导生活技能用。

“之所以有这种差别，主要在于两个孩子的受教能力不一样，需求也不一样。”陈艳辉说，小宇因为手术原因无法随校就读，智力勉强能跟上同龄孩子的水平，以传授知识为主；小美对文化知识的接受能力低，送教上门以送生活技能为主，兼顾文化知识的教育。

8年时间，250多名孩子，茶陵县找不出两套完全一样的送教方案。

《湖南省特殊教育发展提升行动计划（2022—2025年）》明确提到：“推进差异化、个别化教学，提高教育教学的针对性。”

“需要送教上门的往往是重度、极重度和多重残疾少年儿童，个体差异非常大，同时康复需求也比较大。”湖南省教育科学研究院特殊教育教研员孙锋告诉记者，基于此特点，目前相关部门没有对送教上门的课程方案进行统一规定，而是突出了“一生一案”等要求。

“没有统一规定，不代表送教上门没有重点。”孙锋认为，基于这类少年儿童的特点，适当参照培智学校的教学方案，送教上门的课程设置可以聚焦康复训练、生活适应、认知（如语文、数学）、艺术休闲（绘画、手工等）、家庭支援（家校沟通以及心理支持）等5个方面，每个送教上门的教师再根据孩子的特点做优化调整。

“正因为送教时间有限，孩子们对送教的需求又很高，所以更要让所有的方案都有针对性，最大化地发挥教学效果。”茶陵县特殊教育学校教研室主任彭宗福说。

在下东街道，彭宗福搭档的谭阳阳老师在给14岁的小麒上课时，发现他喜欢呼啦圈，她最近几次上门都特地准备了各种各样的塑料圈，帮助小麒锻炼肢体肌力和协调性。

有时候一个动作多次尝试都没完成，小麒气馁时，谭阳阳要赶紧为之打气；小麒想半途歇息时，又要鼓励再坚持坚持；待到好不容易完成认知课程，她又赶紧趁热打铁，通过数圈的方式，给小麒讲起数字和简单的数学运算。

大半堂课下来，小麒和谭阳阳都累得一身汗。

“看起来不易，做起来更难。这种强度，是每堂课的常态。” 彭宗福深有体会。

沟通是最大的难题。一个简单的动作或者发音，对于普通孩子可能只需要教上三五遍，但对于特殊孩子来说，几十上百次的示范，或许也换不来一次积极有效的反馈。“要打开孩子们的心门，不仅要细心、有耐心，更要有为人父母哺育幼儿的爱心。”彭宗福说。

刘君燕至今记得，第一次送教，遇到的孩子鼻涕、唾液挂在脸上，她挺不习惯。后来多去了几次，熟络后的孩子忍不住亲昵地抱着她，鼻涕蹭到身上，她也一点都不在意了。

而在上课期间，重复几十上百遍之后，有时某个只能咿咿呀呀的孩子，突然囫囵却又非常明确地说出一个词语时，刘君燕激动得热泪盈眶。

按照《茶陵县义务教育阶段重度适龄残疾儿童少年“送教上门”工作方案》要求，每个孩子每个月上门送教两次，每次不少于35分钟，但老师们的送教时长经常超出这个标准。只要有空闲时间，陈艳辉都尽可能上门去看看孩子们，并不局限于一个月两次。小宇的奶奶记得，老师时不时来一趟，邻居们对陈老师都熟悉了起来。

而每次上门给孩子上完课，刘君燕跟其他大多数老师一样，也会留下来跟孩子的家长尽可能多地沟通。一方面是增加对孩子的了解，另一方面是给孩子家长传递护理方面的基本知识，有时候一聊就是一个多小时。

每次上课结束，面对小明和妈妈叶西的恋恋不舍，刘君燕总是说，“放心，过几天还来！”

“送教上门让残疾儿童的家庭感受到，社会在全力地关心爱护他们。”刘君燕说，“这是支撑他们的动力，也是支撑我们的动力。”

效果如何

“要尽可能地创造条件，让孩子回到社会环境当中”

【镜头】

听说老师来家访了，枣市镇枣园村9岁的小灿跟着妈妈谢志娥热情地跑出来迎接。

患有脑瘫的小灿，已经在茶陵县特殊教育学校学习了近两年时间。3年前，他在枣园小学里只上了不到一学期，就不得不终止学业。当家里对孩子的学习已经不抱希望时，枣园小学委派送教老师谭永良、谭年珠上门给小灿补课。在家校共同带动下，经过一学期的送教，小灿的学习和生活渐渐有了起色，会数一些基本的数字，自理能力也稍稍提高了一些。第二学年，在专家组的评估下，小灿达到了进入特殊教育学校就读的能力水平。

茶陵是湖南省着力提升特殊教育发展的一个缩影。近年来，湖南不断完善送教上门师资队伍建设，截至目前，全省超过1.7万名老师加入送教队伍；同时，保持特殊教育生均经费投入力度，2023年安排公用经费补助资金超3.19亿元支持特殊教育，并确保到2025年，义务教育阶段送教上门残疾学生生均公用经费补助标准提高到7000元。

随着送教上门工作的深入推进，接受送教的少年儿童，往往在康复、认知、生活适应等多个方面发生积极变化——有的孩子动作协调性更好，行动能力一定程度得到提高；有的认知能力提升；有的逐渐达到生活基本自理水平……有的家庭在接受送教的心理辅导之后，可以帮助孩子们更从容地应对各种困难。

“在接受送教上门之后，有一些孩子随着年龄增大、病情好转以及认知能力提升，是有机会逐步转到特校就读或者到普通学校的特教班跟班学习的。”罗恒说，对于这部分孩子，“送教不是终点，要尽可能地创造条件，让孩子回到社会环境当中。”

实际上，这也是政府有关部门的一个目标。自2023年春季开学以来，湖南省53573名特殊教育在校学生中，接受送教上门的7505人，占比14%。《湖南省特殊教育发展提升行动计划（2022—2025年）》提出，逐步降低送教上门残疾学生占比，到2025年控制在10%以内。

“目前茶陵县送教比例在26%左右，离这个目标还有一定距离。”茶陵县教育局校外培训监督股股长杨海燕坦陈，之所以如此，一方面是因为前些年医学筛查不如现在这么完备；另一方面则是一些家长对特殊教育不了解，不愿意或者没能力把孩子送去县里的特殊教育学校学习。

但现在，这种局面正在改观。国家《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》要求，提升特殊教育支撑能力，不断完善特殊教育保障机制，“依托现有特殊教育资源加快建设省、市、县级特殊教育资源中心，鼓励依托设在乡镇（街道）的小学和初中因地制宜建设特殊教育资源中心，逐步实现各级特殊教育资源中心全覆盖”。茶陵县也在有关部门的支持下，在县特殊教育学校和界首、严塘、腰潞3个乡镇的中心小学，分别建立县级特殊教育资源中心和特殊教育资源教室。

“希望通过我们的送教，让越来越多的孩子能够重新回到学校，自信、阳光。”陈艳辉说。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年09月11日 11 版）