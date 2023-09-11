新疆三文鱼“跃”上百姓餐桌

◎本报记者 魏依晨

在新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县喀拉苏乡三文鱼基地，一尾新鲜出水的鱼可在24小时内完成加工、包装、运输等全过程，并送达消费者餐桌。

近日，新疆“海鲜”火了，这让不少人产生了疑问。

新疆为什么能养三文鱼

9月8日，记者在采访中了解到，尼勒克县拥有独特的生态环境和优质的农牧环境，具备三文鱼养殖的两个基本要素，即优质的水源和适宜的温度。

“尼勒克县地处伊犁河上游，目前已经形成三个大中型水库，水温常年保持在8℃至13℃、水质清澈且流动缓慢，十分适合冷水鱼类的生长繁育和规模化养殖。”新疆维吾尔自治区农业农村厅相关负责人介绍，伊犁河流域有40多年的虹鳟养殖历史，当地的养殖经验和自然生态环境为开展高品质三文鱼养殖提供了条件。

“三文鱼是鲑科鱼类的商品名，伊犁所饲养三文鱼具体是指‘三倍体虹鳟鱼’。”该负责人介绍，目前养殖的三文鱼主要分为大西洋鲑、虹鳟、银鳟、王鲑四个品种，尼勒克县养殖的三文鱼品种是三倍体虹鳟鱼，在国际上有着悠久的养殖历史。该品种是对鱼卵经过物理加压技术诱导出的不育品种，保证引进/逃逸的个体不能繁殖，兼有经济价值和环保意义。虹鳟是冷水性洄游鱼类，既可以在海水中也可在淡水中生存。

尼勒克县冰川活水养出的鱼口感鲜香、甜美，不仅让离海很远的新疆人吃上了新鲜的三文鱼，还跃出天山走向全国。

目前，尼勒克县产的三文鱼产品已上架各大商超和电商销售平台，同时出口俄罗斯、马来西亚等国。

“公司每年可繁育三文鱼苗种800万尾，高品质三文鱼年产能12000吨，已建成科技研发、苗种繁育、智慧养殖、精深加工、销售为一体的成熟的全产业链。”新疆天蕴有机农业有限公司董事长助理、新疆鳟贵鲜食科技有限公司副总经理王媛说。

新疆维吾尔自治区农业农村厅渔业监督处处长邓康处介绍，新疆宜渔水域滩涂面积4600余万亩，水质优良，具有渔业高质量发展良好的资源禀赋。

淡水养殖三文鱼能生吃吗

据了解，相较于进口产品，新疆养殖的三文鱼不仅价格更具竞争力，还能保持更高的新鲜度和营养价值。

王媛介绍，该公司渔业装备工程技术中心自主研发了半封闭循环水养鱼系统，解决了冷水鱼养殖过程中普遍遇到的三大难题：一是夏季水温偏高时鱼的食欲下降；二是水体溶解氧含量低时影响鱼正常生长发育；三是冬季表层水面结冰无法投饵和捕捞。

王媛告诉记者，使用半封闭循环水养鱼系统后，鱼生长周期从36个月缩短至26个月，成活率提高3%，饵料转换率提高10%，综合利润率提高10%，并有效化解极端气候条件对渔业生产带来的风险。

关于淡水养殖三文鱼能不能生吃的讨论一直不断。新疆维吾尔自治区农业农村厅相关专家解释，这其实是一个人们对淡水鱼和海水鱼比较深的误解。

“淡水里确实有很多能够直接影响人体的寄生虫，但它们不一定通过感染鱼而感染人体。另一方面，海水鱼中也有许多能够感染人体的寄生虫、致病菌。”该专家说，“一条鱼有没有寄生虫，能不能生食，不是看它长在海水里还是长在淡水里，而是要看其生长过程是否安全可控。”

据新疆天蕴有机农业有限公司相关负责人介绍，该公司设置自动化无菌三文鱼加工线，多种加工及包装方式，从生产到加工都有HACCP认证和BAP认证，保障食品安全。

“新疆渔业的巨大发展潜力正逐步释放。”邓康处说，目前，水产养殖已成为新疆渔业主产区的富民产业，为乡村振兴、促进农民持续稳定增收贡献了重要力量。2022年，该区渔业总产值达42亿元，较2019年增加9.21亿元。该区渔民人均纯收入19960元，比农村居民人均可支配收入高3410元。