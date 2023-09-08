2022年山东省规模以上中药制造企业营业收入超670亿元，同比增长45%

人民网北京9月8日电 （记者乔业琼）今日，国家中医药管理局举行发布会，介绍山东建设国家中医药综合改革示范区情况，并答记者问。

会上，山东省卫生健康委党组书记、主任，省中医药管理局局长马立新表示，山东省注重发挥示范区建设引领作用，向改革要动能、要活力、要质量，激活事业发展“新引擎”，实现“五个加速”。

一是服务体系加速完善。国家区域医疗中心、中医药传承创新中心、中医疫病防治基地、中西医协同“旗舰”医院、中医特色重点医院等一批重点项目落地山东，三级公立中医医院绩效考核连续两年实现突破提升，政府办中医医院实现省、市、县全覆盖。10个市、110个县（市、区）创建为全国基层中医药工作先进单位，实现市、县两级全国“双第一”。

二是急危重症救治和重大传染病防治能力加速提升。启动中医医院急诊和急危重症救治能力提升项目，国家中医应急医疗队（山东）救治能力大幅提升，支持40家县级中医医院加强急诊科建设，在二级以上公立中医医院推广“胸痛、卒中、创伤”三大中心建设。

三是人才科技支撑加速优化。新增国医大师、全国名中医、岐黄学者、泰山学者等高层次中医药人才33名，省自然科学基金设立中医药联合基金，2022年省科技进步一、二等奖突破10项。

四是中医药文化加速弘扬。成功举办第二届尼山世界中医药论坛，建设省级以上中医药文化宣传教育基地39个，常态化开展中医药文化科普知识宣讲巡讲，全省公民中医药健康文化素养水平跃居全国第四。

五是产业发展加速升级。制定实施中医药产业发展五年规划，1个产业集群入选全省医养健康产业“雁阵形”集群，5家中药企业入选集群领军企业，去年全省规模以上中药制造企业营业收入超670亿元，同比增长45%。