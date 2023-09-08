山东：已建成中医药优势专科集群28个 覆盖全省所有县（市、区）

人民网北京9月8日电 （记者乔业琼）今日，国家中医药管理局举行发布会，介绍山东建设国家中医药综合改革示范区情况，并答记者问。

会上，山东省卫生健康委党组书记、主任，省中医药管理局局长马立新表示，围绕国家6个“必答题”和3个“特色卷”改革任务，山东省建立揭榜挂帅制度，抓住综合改革“牛鼻子”，实现“五个新突破”。

一是管理体系建设实现新突破。省、市、县三级中医药管理机构改革同步推进，卫生健康委（局）加挂中医药管理局牌子，主要负责同志兼任中医药管理局局长，中医药管理科（处）室和人员编制数均实现倍增，中医药治理体系更加健全。

二是医保支持政策实现新突破。遴选中医优势病种99种，对以针灸及部分中医药适宜技术治疗为主的99个病种，开展中医日间病房试点，围绕项目定价、病种遴选、费用结算等环节打出改革组合拳，既引导医院提供中医药服务，又减轻了患者和医保基金负担，推动各市中医医疗机构基本医保住院报销比例提高5个百分点，进一步减轻群众医药费用负担。

三是服务模式创新实现新突破。134家二级以上公立中医医院全部实施“中医经典、治未病、外治、康复和护理”五个全科化，制定66项中医药适宜技术和19项中医治未病干预方案，在全省推广普及。乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设实现全覆盖，中医类医师数平均分别达到4.52人、3.42人，确保基层“有馆、有人、有服务”。

四是优势专科建设实现新突破。创新开展齐鲁中医药优势专科集群建设，已建成中医药优势专科集群28个，涵盖15个专业、657个成员专科，覆盖全省所有县（市、区）。第一批集群与建设前相比（建设周期为3年），门诊、住院人次分别上升27.3%、42.7%。

五是群众诊疗体验实现新突破。深入开展解决群众急难愁盼问题百日攻坚行动。将中医药特色疗法融入“四进四送四提升”健康促进行动，共开展相关活动1万余场。三级公立中医医院全部实现精准预约诊疗、一站式服务、床旁出入院、诊间结算，二级以上中医医院实现中药代煎配送到家全覆盖，全流程方便群众看病就医。