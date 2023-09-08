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白露寒气生，养生应注意哪些要点？

2023年09月08日09:01 来源：人民网

编者按：白露，是“二十四节气”中的第15个节气。俗话说“白露秋风夜，一夜凉一夜”，白露后天气逐渐转凉，昼夜温差渐渐拉大，顺应时节变化，此时养生应注意哪些要点？

把关专家：中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师 许云

图片来源：视觉中国

编辑/设计：乔业琼、胡海月（实习生）

(责编：乔业琼、高雷)




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