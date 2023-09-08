白露时节养生有这些讲究 中医专家详解

“白露秋风夜，一夜凉一夜”，随着白露时节的到来，有不少网友反映身边打喷嚏、流鼻涕的人不知不觉多了起来，免疫力相对较高的年轻人，在此时也容易出现感冒，或者口干、皮肤瘙痒等症状，这是为什么？带着问题，记者采访了中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师许云。

许云表示，《黄帝内经》中说“肺喜润而恶燥”，秋与肺气相应，肺通过口鼻、皮毛与外界相通感受六气变化，易受外邪侵袭，因此白露时节肺易受伤，肺系相关疾病如鼻炎、支气管炎、咽炎、肺炎、感冒、皮肤病等易高发，呼吸系统的慢性疾病也多在秋末天气较冷时复发。

“即使是平素免疫力强的青年人，白露以后昼夜温差大，暑气尽退，也要注意及时添衣，避免汗出当风、贪图一时凉爽而出现鼻塞、流涕等症状。”许云说。

许云还说，随着外界阳气沉降，既往有慢性支气管炎、哮喘、慢阻肺、心脑血管疾病等疾病的人，此时更要注意保养，以免感受外寒诱发旧疾。此外，秋季肺金当令，如若肺金太旺则会克抑肝木，表现出四肢关节疼痛不利、颈项僵痛等症状，亦可表现出抑郁、悲伤等情志方面的问题。

就今年而言，许云分析，岁运火运不及，白露主气太阴湿土，客气太阳寒水，人体温煦之力不足，体内寒湿运化受限，若不注意保暖，一味追求“秋冻”，则容易出现腹痛、腹泻等消化道症状；若夏季贪凉过度，伤及阳气，则随着阳气沉降，可出现腰痛、下肢发凉等阳气不足的症状。

那么，白露时节养生的重点是什么？许云表示，应放在养肺润燥和固表防寒两方面。具体应该注意以下三个方面：

一是起居上，应早睡早起，顺应天时，睡好“午觉”以缓“秋乏”，及时增衣加被，防止受凉；

二是运动上，可选择一些自身体力承受范围内的运动，微微发汗即可，以达代谢暑湿、滋润肌表之效，切勿过度疲累、大汗淋漓，运动之后也要及时擦干，以免受风着凉；

三是饮食上，中医认为五脏相生相克，肺为肾之母，白露后可适当补肾养元，为过冬做好准备，中医讲白色入肺，黑色入肾，可以多食些梨子、山药、百合、银耳、白萝卜等白色食物以补肺气，搭配黑芝麻、黑豆、黑木耳等黑色食物补肾精，进补的同时又能润燥，防止过度进补而出现上火的症状。（乔业琼、实习生胡海月）