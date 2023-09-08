今日白露 这些养生秘诀请收好

今日，我们迎来秋天的第三个节气——白露。古人以四时配五行，秋属金，金色白，以白形容秋露，故名“白露”。白露之后，昼夜温差逐渐增大，气候逐渐变得寒冷干燥。那么，白露时节应该如何进行养生呢？就此人民网记者采访了河南中医药大学第一附属医院主任医师杨克勤。

忌贪凉

白露时节，天气冷暖多变，早晚温差较大，应及时添衣加被。睡卧不可贪凉，以免夜里的寒凉之气侵入机体，损伤人体的阳气，诱发疾病。

慎秋冻

尽管“春捂秋冻”是一条经典养生保健要诀，但也要因人而异。年轻人阳气较盛，对外界寒冷的适应及抵御能力都比较强，可以适当“秋冻”。但患有糖尿病、心脑血管疾病、哮喘、关节炎等疾病的人群，以及体质较弱的老人和儿童都不适合“秋冻”，而应注意防寒保暖。尤其应该注意足部保暖，建议坚持晚上用温热水泡脚，泡到身体微微发热为宜。

防秋燥

白露时节，易出现口干舌燥、皮肤干裂、干咳少痰等情况。可采取以下方法预防秋燥，如多食梨、番茄、蜂蜜等柔润食物；选择滋阴益气、宣肺化痰的中药，如西洋参、百合、杏仁、川贝等。年老胃弱者，早上宜食粥以益胃生津，如百合莲子粥、杏仁川贝糯米粥、银耳冰糖糯米粥等。（视频制作：实习生袁小倩）