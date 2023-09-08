你知道吗？小宝宝也会低血糖

很多人以为低血糖好发于成年人，其实儿童甚至新生儿也会发生低血糖。糖尿病患者血糖值小于3.9mmol/L就属于低血糖范畴。而新生儿低血糖症是指凡血糖低于2.2mmol/L的新生儿。

小宝宝出现低血糖后一般无特殊症状，很容易延误就医。今天，就来跟新手爸妈聊一聊小宝宝低血糖的原因及处置方案。

三大因素拉低宝宝血糖

糖原储备和消耗不平衡 早产儿和小于胎龄儿肝糖原储备不足是引起低血糖的主要原因，也与糖原异生功能低下、胰高血糖素反应迟钝有关。新生儿患病时易发生缺氧、酸中毒、低体温和低血压，从而使儿茶酚胺分泌增加，同时会并出现无氧代谢，加速糖的消耗，使血糖降低。

糖调节机制不平衡 维持血糖平衡主要依赖胰岛素促进糖原生成和增糖素促使糖原分解。糖尿病母亲的新生儿胰岛细胞增生，胰岛素分泌过多，常在出生后4至6小时发生低血糖，可持续至出生后48小时。

糖原分解障碍 糖原累积症和小于胎龄儿可能由于糖原分解减少而发生低血糖。

这些症状是身体在预警

成年人低血糖一般症状会出现心慌、手抖、出汗、浑身乏力等交感神经兴奋的表现，但是新生儿低血糖症状早期一般无特殊症状，严重者可出现典型症状，表现为少动、尖叫、喂养困难、低体温、惊厥、昏迷、呼吸抑制、呼吸暂停等，可合并出现脑组织损伤、酮症。

新生儿低血糖的好发人群主要有三类：母亲有糖尿病或妊娠高血压疾病史的患儿；红细胞增多症，ABO或Rh血型不合溶血病的患儿；早产儿和小于胎龄儿。

出现低血糖的小宝宝，家长们更需注意对其的日常调理。

饮食调理 尽早开奶，母乳或配方奶喂养都可以。对先天性代谢障碍引起的低血糖，如半乳糖血症或果糖不耐受症，应停用牛奶，给予不含乳糖的食物。果糖耐受不良者应避免蔗糖、甜食或水果，采用无果糖饮食。

与成年人一样，小儿低血糖也应该忌食高糖、高蛋白饮食，并少量多餐。

天冷注意保暖 天气寒冷的时候，应加强宝宝的保暖工作，以减少宝宝的能量消耗，这样有利于防治新生儿低血糖。

低血糖宝宝需及时就医治疗

发生低血糖症状后，轻者立即补充适量吸收快的含糖食品。重者必须立即送往医院给予葡萄糖静脉注射，必要时加用氢化可的松，以防止意外的发生。清醒后要注意密切观察数小时至数天，警惕再次出现低血糖。

对于好发的低血糖的新生儿群体，更需要及时进行血糖监测，每间隔1至2小时进行1次监测，连续监测2次为正常，可停止监测。此外，新生儿的体质比较弱，容易引发感染，需加强对新生儿进行皮肤护理，注意新生儿卫生，坚持无菌采血与无菌包扎，以此避免感染的发生。

对于新生儿低血糖患者来说，由于不能确定引起脑损伤的低血糖阈值，因此不管有无症状，低血糖者均应及时就医治疗。