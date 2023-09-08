杭州亚运会医疗保障准备就绪（杭州准备好了）

9月6日，《杭州第19届亚运会医疗卫生服务指南》（以下简称《指南》）发布。《指南》共有17个部分，包括杭州亚运会医疗组织、亚奥理事会医疗政策与程序、各国家（地区）代表团医务人员、药品/医疗设备入境与出境、医疗电子病例信息系统、亚运村医疗服务、竞赛场馆医疗服务、训练场馆医疗服务、其他非竞赛场馆及服务设施场地医疗服务、急救转运、医疗费用结算、公共卫生等，全面推动赛时医疗保障各项机制与措施保障到位。

目前，亚运会医疗保障各项准备工作均已落实到位。医疗服务网络搭建完毕。医疗卫生指挥中心全面统筹优质医疗资源，搭建了41家定点医院、1个亚运村综合门诊部、133个场馆医务室、129个FOP（比赛场地）医疗点、81个观众医疗点，128辆用于亚运会、亚残运会医疗保障的救护车的赛事医疗保障服务网络。

医疗物资、药品准备就绪。医疗卫生指挥中心落实所有场馆保障及区域保障救护车及36辆药物配送车完成赛时信息注册，所有医疗点位的医疗物资和设备均已按目录清单规定配置到位。全面演练，人员培训到位。56个竞赛场馆、21个独立训练场馆及部分非竞赛场馆均配备专业医疗卫生保障队伍。目前，已确定医疗卫生保障专业人员2110名，其中医疗保障人员1886名、公共卫生保障人员224名。组织各级医疗保障单位开展培训共计1030场，参与人次6.5万以上。

《 人民日报 》（ 2023年09月08日 14 版）