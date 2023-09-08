服务用心 养老安心（现场评论）

在海拔4700米的西藏自治区那曲市聂荣县，特困人员集中供养服务中心是一栋不起眼的小楼。装修谈不上精致，硬件条件也不算完善，可生活其中的几十位老人精神矍铄、眉眼带笑。看到工作人员，老人们热情地打着招呼，透着熟稔。

与老人们拉家常，几番对话下来，了解愈发深入。工作人员的细心贴心，让老人们在集中供养服务中心感到舒心又安心，几乎忽视了设施上的短板。

工作人员的细心贴心，源自以老年人之心为心。不少老年人受限于身体条件、表达能力、活动范围等因素，生活中遇到了各种难题。以老年人之心为心，就要掌握他们的所需所求，化解他们的所烦所忧，这离不开悉心的观察、发现与总结。从他们的饮食习惯发现来自牧区的老人偏爱传统食物，于是反复调整菜单，制作特色餐食；注意到老人们看电视节目心情格外愉悦，就在保障安全的前提下，带他们观看一些比赛，丰富日常生活……正是具备这样的“慧眼”，发现了日常生活细节中隐藏着的真实需求，才能更有的放矢地强化服务保障，助力老年人享受晚年。

服务保障好老年人的生活，事不在大小，需要的是体贴周到。这种周到，不仅包含物质层面的支持，更有精神层面的慰藉。有的工作人员告诉记者，看到这里的老人，时常会想起自己家中的父母长辈，“感觉身上的责任更重了，应当把手里的工作做得更好”。在与老年人的频繁接触中，情感的纽带不断加强，促使大家更加懂得自己所从事工作的价值。时间长了，一些工作人员开始琢磨怎样把工作做到前头，由此出发，便会提前考虑老年人的需求和想法，从而更好谋划和安排相关服务内容。

老年人幸福不幸福，在一定程度上衡量着社会幸福指数和文明程度。幸福的关键，在于身心健康，特别是得到心理满足。养老服务，是照料上的多方发力，也是情感上的双向奔赴。用情温暖老人心怀，让服务内容更贴心周到，老年群体的获得感、幸福感、安全感就能更加充实、更有保障、更可持续。

调研的是养老事业，也启示我们，和群众打交道的工作都需要“将心比心”。不少时候，群众有困难，但未必能讲清说明自己的需求。群众工作要做得让人满意，就离不开到群众中调查研究、多多换位思考，摸清他们“想不清”“说不出”又切实影响到实际生活的难题。只有做到尽心尽责，付出真心真情，才能收获实绩实效。

“那曲高寒，没有夏天，希望老人们的晚年都在春风里。”当地一位民政干部的话，让人感受到暖意。“老吾老以及人之老”，养老是重要的民生工作，承载着无数家庭的期盼。改善老年人的生活质量，提高养老服务水平，需要不断增加养老供给、创新服务方式。越是在条件艰苦地区，越需要倾情付出。全社会共同行动、携手努力，一个值得期待的老年友好型社会必将渐行渐近。

（作者为本报西藏分社记者）

《 人民日报 》（ 2023年09月08日 05 版）