书香中的国医传承 《国医大师传承录》新书正式发布

发布仪式现场。人民网记者 闫妍摄

人民网北京9月7日电 （记者闫妍）在国家中医药管理局组织和指导下，由中国中医药出版社组织编写的《国医大师传承录》新书发布仪式今日在北京举行。国家中医药管理局副局长、党组成员秦怀金，中国工程院院士、天津中医药大学教授张伯礼为新书揭幕。

“国医大师”称号是中医药行业的最高荣誉，自2009年至今，已历经四届，共有120位中医专家获得此殊荣。“国医大师”称号获得者是中医领军人才的卓越代表。

发布仪式上，中国中医药出版社董事长宋春生介绍了《国医大师传承录》出版历程。《国医大师传承录》是首次全面展现120位国医大师风采的力作。该丛书通过对国医大师传承脉络、成才之路、学术精华等方面的系统梳理和总结，展现了他们卓尔不凡的学术造诣、潜心敬业的优良学风、修身治学的精神风范，为中医药后辈的学医、从医之路指点迷津、树立榜样。

活动现场，国医大师王琦、晁恩祥、刘敏如，作为国医大师代表，分享了他们的传承之道。北京中医药大学东直门医院院长王显，作为国医大师所在单位代表，介绍了对于国医大师传承工作的支持情况。全国名中医毛静远教授，岐黄学者朱立国、谢雁鸣，已故国医大师邓铁涛传人刘小斌教授作为传承人代表，讲述了自己的学医之路，表达了作为中医传承的中坚力量，要努力承担中医传承的使命与责任。

据悉，中国工程院院士、国医大师张伯礼，中国科学院院士、国医大师陈可冀作为丛书的专家指导委员会组长，见证了该丛书从初步方案确定，到组织编写、专家审定、正式出版的全过程。该丛书已入选“十四五”国家重点出版物出版规划项目。