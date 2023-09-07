秋季过敏性疾病高发 这些症状可能是过敏

天气刚从夏天的炎热转向秋天的凉爽，不少人发现自己“感冒”了，流鼻涕、咳嗽等症状相继出现。四川省医学科学院·四川省人民医院皮肤科主治医师李娟在接受人民网记者采访时表示，一些人盲目地将其归结为受凉，其实出现上述症状也可能是过敏的信号。

“秋季是过敏性疾病的高发期。”李娟介绍，9月份最常见的过敏原是花粉、尘螨还有霉菌。秋季花粉大多来源于树木或者杂草，如蒿草、藜草、葎草、豚草等，颗粒小且干燥，易漂浮在空中，让人防不胜防。秋季也是室内过敏高发期，由于缺乏通风，会造成室内尘螨、皮屑过多，引发过敏。此外，秋季晨露或降雨残留、落叶和腐烂植被有助霉菌滋生，当人接触或吸入霉菌孢子时，也易出现过敏。

李娟表示，今年夏天，多地出现强降雨、雷暴等极端天气，这也是加剧秋季过敏的因素之一。近期出现的“雷暴哮喘”就属于过敏。这类疾病通常发生在花粉高峰季节，雷暴哮喘患者中，季节性过敏性鼻炎患病率高达60%至99%。

如何判断是否过敏？李娟表示，过敏性疾病是一种可累及全身多个系统的免疫性疾病。过敏性鼻炎表现为鼻痒、打喷嚏、流清鼻涕、鼻塞、呼吸不畅；过敏性结膜炎表现为眼睛发痒、发红、结膜充血等；过敏性皮炎表现为皮肤的红斑、丘疹伴瘙痒；过敏性哮喘表现为阵发性咳嗽、呼吸困难等。

秋季如何预防过敏？李娟建议，避免接触过敏原是防治过敏的最佳方法，患有过敏性疾病的人群应明确自身对哪些物质过敏，尽量避免接触或暴露于有过敏原的环境。保持室内环境清洁，增强通风。关注花粉浓度播报，在花粉高峰期尽量减少外出、关闭门窗。室内使用空气净化器等新风设备，能够帮助降低室内空气中花粉、霉菌等过敏原含量。同时，加强锻炼、劳逸结合。合理安排工作学习，按时作息，防止过度劳累，散步、体操、太极拳、游泳等锻炼有利于减轻过敏。