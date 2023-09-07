杭州亚运会医疗卫生服务指南发布

新华社杭州9月6日电（记者黄筱）6日，《杭州第19届亚运会医疗卫生服务指南》（以下简称《指南》）发布，该指南主要面向45个国家（地区）代表团发放。

杭州亚运会赛事总指挥部医疗卫生指挥中心副指挥长蒋辉权表示，作为亚运会医疗卫生服务指导性手册，《指南》参考了以往大型赛事并结合杭州亚运会具体情况进行自主编制，包含医疗服务全领域的内容，具有较强的操作性和指导性。

《指南》共有17个部分，内容包括杭州亚运会医疗组织、亚奥理事会医疗政策与程序、各国家（地区）代表团医务人员、药品/医疗设备入境与出境、医疗电子病例信息系统、亚运村医疗服务、竞赛场馆医疗服务、训练场馆医疗服务、其他非竞赛场馆及服务设施场地医疗服务、急救转运、医疗费用结算、公共卫生等方面，旨在全面推动赛时医疗保障各项机制与措施保障到位。

《指南》详细介绍了亚运会医疗组织以及41家亚运保障定点医院，并为所有涉亚运人群提供就医热线电话，明确场馆保障及转诊定点医院和各场馆医疗服务主任（主管），介绍各国家（地区）奥委会医务人员的准入及权力、携带药品入境的相关政策以及所有诊疗知情相关内容，并提供详细的赛时医疗服务索引。

目前，亚运会医疗保障工作已经进入最后的冲刺状态，医疗服务网络已搭建完毕，医疗卫生指挥中心全面统筹省市优质医疗资源，搭建起包含41家定点医院、1个亚运村综合门诊部、133个场馆医务室、129个比赛场地医疗点、81个观众医疗点、128辆用于亚运会和亚残运会医疗保障的救护车的赛事医疗保障服务网络。

同时，在前期完成各项专项培训的基础上，8月22日和30日，医疗卫生指挥中心组织场馆、定点医院进行“赛时一天”模拟综合演练，紧扣赛时运行计划和医疗保障演练方案，推进医疗卫生服务保障和各类突发事件应急处理工作，演练后及时复盘总结，确保赛时医疗保障流程顺畅、应急处置快速高效。按照1:1.3的人员储备要求，56个竞赛场馆、21个独立训练场馆及部分非竞赛场馆均配备专业医疗卫生保障队伍，已确定医疗卫生保障专业人员2110名。