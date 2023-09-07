哪些人应接种流感疫苗

近日，中国疾病预防控制中心发布《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023—2024）》，为更好地指导我国流感预防控制和疫苗使用工作作出指引。

每年接种流感疫苗是预防流感、降低流感相关重症和死亡负担的有效手段，建议医务人员等重点和高风险人群及时接种。

流感的症状是临床常规诊断和治疗的主要依据，但由于缺乏特异性，易与普通感冒和其他上呼吸道感染相混淆。流感确诊有赖于实验室诊断，检测方法包括病毒核酸检测、病毒分离培养、抗原检测和血清学检测。

记者了解到，新版指南主要更新五方面内容：增加新的研究证据，尤其是我国的研究结果，包括流感疾病负担、疫苗效果、疫苗安全性监测、疫苗预防接种成本效果等；更新一年来国家卫生健康委、国家疾控局发布的流感防控有关政策和措施；更新2023—2024年度国内上市使用的流感疫苗种类；更新本年度三价和四价流感疫苗组份；更新2023—2024年度的流感疫苗接种建议。

指南明确，建议所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。优先推荐包括医务人员、60岁及以上的老年人、罹患一种或多种慢性病人群、6至59月龄儿童及其家庭成员和看护人员等重点和高风险人群及时接种。

根据指南，在接种剂次方面，对于流感病毒灭活疫苗，建议6月龄至8岁儿童，如既往未接种过流感疫苗，首次接种时，应接种2剂次，间隔≥4周；2022至2023年度或以前接种过1剂次或以上流感疫苗，则接种1剂次；9岁及以上儿童和成人无论是否既往接种过流感疫苗仅需接种1剂次。对于流感病毒减毒活疫苗，无论是否接种过流感疫苗，仅接种1剂次。

此外，就世界卫生组织关于流感疫苗和新冠疫苗同时接种的建议，结合国内外研究进展，指南提出，18岁及以上人群可在一次接受免疫服务时，在两侧肢体分别接种灭活流感疫苗和新冠疫苗；18岁以下的人群，建议流感疫苗与新冠疫苗接种间隔仍大于14天。

指南还提出，建议各地在疫苗供应到位后尽早开展接种工作，尽量在当地流感流行季前完成接种。对可接种不同类型或不同厂家疫苗产品的人群，可由受种者或其监护人自愿选择接种任何一种流感疫苗，无优先推荐。同一流行季，已按照接种程序完成全程接种的人员，无需再次接种。孕妇在孕期的任一阶段均可接种灭活流感疫苗。接种单位在整个流行季节都可以提供接种服务。