全脂牛奶、A2牛奶和酸奶 哪种奶更值得买？

牛奶不仅能补钙，对减肥也非常有利。奶制品中除了蛋白质，钙含量也很丰富，两者都有助于减肥。尤其是奶制品中含有较多的亮氨酸，有利于蛋白质的形成，可以间接刺激皮下脂肪溶解、消耗。

研究也发现，饮食中适当摄入亮氨酸可以使细胞生化过程发生变化，使得人体对热量的吸收有所减少。那么，哪种奶更值得买呢？我们一起来看一下。

全脂牛奶更值得买？

其中含有多种脂溶性维生素

牛奶根据脂肪含量的不同，可分为三种：全脂奶、半脱脂奶和脱脂奶。

全脂奶脂肪含量在3.3％左右，半脱脂奶脂肪含量通常为1.0％0-1.5％，脱脂奶脂肪含量可降低到0.5％甚至以下。

如果每天饮用300毫升牛奶，全脂奶和脱脂奶中差8克左右的脂肪，相当于一块红烧肉中脂肪的量，差别并不太大。

而且，牛奶中的一些脂溶性维生素，如维生素A、维生素D、维生素E、维生素K等，存在于牛奶的脂肪成分中，如果去除了脂肪，这些维生素也会随之大量流失。

如果由于某些原因，需要严格控制脂肪的摄入，选择半脱脂或脱脂牛奶也是可以的。

市面流行的A2牛奶更值得买?

乳糖不耐受者可以试试

A2牛奶指的是牛奶中酪蛋白的一种类型，A1和A2型β酪蛋白主要区别是其分子结构第67位氨基酸形式不同，A1型结合的是组氨酸，A2型为脯氨酸。

正是因为结构上的微小差异，A1和A2牛奶在体内的代谢产物有所不同，A1牛奶会产生一种叫作BCM-7的物质，一些研究发现，饮用A1牛奶更容易出现乳糖不耐受的情况。

其实，已有的动物实验表明，BCM-7也具有一定的免疫调节作用，A2牛奶是否更利于健康还有待研究。

因此，对于普通牛奶大家仍然可以放心饮用。当然，存在乳糖不耐受的朋友也可以试一试A2牛奶。

牛奶比酸奶更值得买？

营养价值基本相同

事实上，酸奶同样是钙的优质来源。酸奶制作时，将普通牛奶加上乳酸菌或酸奶，在一定温度下使其发酵。因此，酸奶营养价值与牛奶基本相同，且更有益于人体吸收，对乳糖不耐受的人群也更友好一些。此外，酸奶中的有益菌还具有维护肠道健康的作用。

一般成人可以将牛奶和酸奶搭配着喝，比如上午喝牛奶，下午喝酸奶。购买时建议优先购买低糖或无糖酸奶。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）