整治“套娃”收费，合法合规发展（金台锐评）

看电视，需要几个步骤？如今，这个问题的答案早已不是“开机、选台、观看”这么简单了。随着智能电视的发展与普及，集成在电视里的各类应用程序、海量网络资源，让人们拥有更多个性化选择的同时，也衍生了“套娃”收费乱象。

现实生活中，很多人都遇到过，电视开机便是广告，稍不注意点击一下，就会出现会员注册、充值消费。好不容易找到内容观看界面，但在未注册会员的情况下，有些内容只能试看几分钟。有的人注册了会员，但会员是分等级的，充值多、等级高，屏幕才是高清的，广告才免弹窗，有些本该公开的内容才可以“抢先看”；会员是分平台的，不同内容源自不同的视听APP，想看的话，需要注册不同APP的会员；会员还可能是分专区的，看电视剧的未必能看电影，看电影的未必能看动画片，这也需要逐一注册，甚至有的内容还要再“单片付费”；还有的会员在终端登录上有限制，电视端无法使用手机端注册的会员账号，只能重新注册、额外付费……如此一环扣一环，使得人们被迫消费、连环充值。时间长了，一些短期会员还有可能在不经意间被“变相加价”“自动续费”。

本质上说，这种“套娃”收费是一种短视行为，它看似实现了盈利，实则让智能电视不“智能”，影响了用户的观看体验，降低了用户的信任度和满意度。从智能电视行业的长远发展看，只有赢得用户，才会拥有未来。“套娃”收费是一种得不偿失。

而且，“套娃”收费损害了用户的合法权益。我国多项法律制度对消费者的公平交易权、自主选择权作出保护性规定。比如，消费者权益保护法规定，经营者“不得利用格式条款并借助技术手段强制交易”。价格法明确指出，经营者“不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”。至于电视开机广告问题，广告法也规定得很清楚，“利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络”。

为确保用户良好的观看体验，“套娃”收费亟须治理。前不久，国家有关部门聚焦电视“收费包多、收费主体多、收费不透明”等问题，部署开展专项整治，切中了社会痛点，回应了群众关切。相关部门应进一步完善行业标准，规范“付费电视”制度，对于开通会员、收取费用的合法合规性，依法加强监管审查。

无论电视多么智能，无论经营方式如何变化，维护消费者合法权益的道理颠扑不破。电视厂商、视听APP应始终将用户体验放在首要位置，坚持依法经营，改进服务质量，一方面探索构建多平台、多专区、多终端互融互通的会员体系，让收费更透明、更合理，另一方面该免费提供的就要免费提供，充分尊重和保障群众的基本文化权益。这样才有利于实现用户权益与经营收益的共赢发展。

《 人民日报 》（ 2023年09月07日 19 版）