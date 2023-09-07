国家医保局微信公众号开通协议期内“国谈药”配备机构查询功能

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）为了进一步给参保人提供更为便捷的医保服务，国家医保局微信公众号目前已上线协议期内“国谈药”配备机构查询功能。

协议期内国家医保谈判药品（简称“国谈药”）是指医保部门与药品生产企业通过价格谈判，确定支付标准后，纳入医保目录报销并处于协议期内的药品。“国谈药”多为近年来新批准上市，独家生产，市场上缺少竞争等。

“国谈药”均为医保乙类药品，基本医保参保人使用这类药品时，需要个人先行自付一定比例，然后再按规定比例报销。目前，现行医保药品目录协议期内“国谈药”合计346种，涵盖肿瘤、罕见病、高血压、糖尿病用药等多个治疗领域，如治疗肿瘤的卡瑞利珠单抗、治疗罕见病的诺西那生钠等。

为了进一步便利参保患者使用“国谈药”，国家医保局微信公众号已开通“国谈药”配备机构查询功能，具体查询步骤如下：

第一步：进入“国家医保局”微信公众号，点击微服务→“国谈药”配备机构查询，进入查询页面。

第二步：输入“国谈药”名称，点击搜索，可看到医保支付标准、协议有效期等信息。

第三步：点击“定点医疗机构”或“定点零售药店”，即可查询该药品在各地区的配备情况。

同时，也可以点击页面下方“查机构”，进入“定点医疗机构”或“定点零售药店”页面，确定具体的医疗机构或零售药店后，点击“药品查询”，了解该机构配备的全部“国谈药”情况，如下图所示。

（图片均来自国家医保局微信公众号）