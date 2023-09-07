减肥离不开“祛湿”？中医专家详解

最近，一篇“祛湿”之后体重顺利下降的文章引发关注。那么，“湿气重”是否会导致肥胖？“祛湿”能否有助于减肥？在本期《1分钟养生课》上，广州中医药大学第一附属医院内分泌科副主任医师方志辉为广大网友进行讲解。

方志辉表示，“湿气重”是中医的概念，如果湿气太重，就会变成“湿邪”，也就是“痰湿水饮之邪”。

“中医认为肥胖与先天基因、后天饮食不节制有关。” 方志辉解释，其中，饮食不节制会导致脾、胃、肝、胆、肾等脏腑功能失调，其核心的病理产物就是“湿”，因此有“肥人多痰湿”的说法。所以在肥胖的治疗上，“祛湿”是很重要的手段。

那么，“湿气重”有何表现？方志辉举例，“湿气重”的人一般表现为肢体困重，如身体乏力、头晕、头重，同时伴有胃不适、胸闷，食欲不振等，且大便较为溏稀、粘腻，小便较为频繁。

根据方志辉的建议，“祛湿”减肥需注意以下几点：

一是减少肥甘厚味、重油重盐食物的摄入。

二是坚持运动，通过中高强度的有氧运动，提高代谢，加强“痰湿之邪”的排泄，同时适当补充水分。

三是推荐中医的传统疗法，如贴敷穴位，熏蒸和内服中药，药食同用等。其中，药膳可选择薏米、冬瓜、扁豆等食材，以及沙参、玉竹等具有滋润功效的药物，使祛湿和润燥相结合。

最后，方志辉提醒，“祛湿”要结合个人体质进行，或者健脾祛湿、或者清利湿热、或者疏肝行气化湿、或者温肾利水化湿等。在中医辨证施治的基础上，结合控制饮食及规律运动，将取得事半功倍的减肥效果。（乔业琼、实习生胡海月）