三部门推进城市儿童友好空间建设

近日，住房和城乡建设部办公厅会同国家发展改革委办公厅、国务院妇儿工委办公室印发《〈城市儿童友好空间建设导则（试行）〉实施手册》，推进城市儿童友好空间建设，要求结合城市更新行动，逐步推进公共服务设施、道路空间、公园绿地3类空间的适儿化改造。

实施手册提出，要从儿童视角出发，推进“1米高度”的儿童视角设计，按龄、按需推进儿童友好空间建设，让广大儿童公平享有便捷、舒适、包容的设施、空间和服务；在各类建设中使用绿色、安全、环保的材料，保障各类儿童游憩设施建设和运行安全，有效降低儿童密集场所事故灾害风险，增强儿童防灾减灾意识与能力。

实施手册要求，结合城市更新行动，构建城市/区（县）、街区（街镇）、社区不同层级儿童友好空间体系。城市/区（县）层面应加强顶层设计，全面构建儿童友好空间体系；街区（街镇）层面与10～15分钟步行出行范围相衔接，对接城市街道管理服务范围，重点完善儿童公共服务设施、活动场地、慢行系统等，构建儿童友好街区空间；社区层面与5～10分钟步行出行范围相衔接，对接城市社区管理服务范围，优先配置满足婴幼儿和学龄前儿童日常需求的公共服务设施、活动场地和步行路径，满足儿童日常基本生活和成长发展需要。