全国新生儿遗传代谢病筛查率超九成

8月28日记者获悉，中国残联日前公布了《国家残疾预防行动计划（2021—2025年）》（以下简称《行动计划》）贯彻实施情况。中国残联理事、康复部主任胡向阳介绍，2022年，《行动计划》顺利实施，各项主要任务完成情况良好。

在防控出生缺陷和发育障碍致残方面，通过加强婚姻家庭辅导咨询和服务，开展婚前、孕前保健，全面加强产前诊断服务能力建设等，我国新生儿出生缺陷防治和发育障碍早期干预水平得到进一步提升。全国婚检率达70.9%，孕前优生健康检查目标人群覆盖率达93.5%，产前筛查率达85.7%，新生儿遗传代谢病和新生儿听力筛查率分别达到98.1%、97.1%，3岁以下儿童系统管理率达到93.0%。国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，2022年，我国孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率再创历史新低，全国孕产妇住院分娩率稳定在99%以上，孕产妇系统管理率保持在90%以上。

在防控疾病致残方面，有关部门通过加强慢性病规范化管理，开展防盲治盲、防聋治聋，强化严重精神障碍患者管理，实施国家免疫规划和重点地方病监测，开展职业病危害专项治理等，有效提升慢性病、传染病、地方病、职业病致残防控水平。适龄儿童免疫规划疫苗接种率维持在90%以上，登记在册的严重精神障碍患者规范管理率超80%。截至2023年7月底，全国共设有2300多个精神障碍患者社区康复服务机构，下一步将切实增加服务供给，整合形成全国统一的精神障碍社区康复国家转介服务信息平台。

在防控伤害致残方面，全国生产安全事故发生起数同比下降24%。在促进残疾康复服务方面，40.7万残疾儿童得到康复救助，800余万残疾人得到康复服务，残疾人基本康复服务覆盖率、基本型辅助器具适配率均达到85%以上。