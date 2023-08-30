把恢复和扩大消费摆在优先位置（评论员观察）

把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，适应不同收入群体实际需要，以高质量供给提高居民消费意愿

促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在。在北京，第四届“8·8”北京体育消费节暨京津冀体育消费节启动。为推动新能源汽车下乡，浙江提出到2025年累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个，实现公共充电站“县县全覆盖”、公共充电桩“乡乡全覆盖”。今年暑期，多地组织开展各类消费季、发放多种消费券，着力提振消费。

消费是推动经济增长的基础性力量。7月份，餐饮收入同比增长15.8%，新能源汽车销量同比增长31.6%，民航旅客运输量同比增长83.7%。也要看到，社会消费品零售总额环比微降，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些领域消费体验不佳、感受不好。我国有14亿多人，总体消费水平还不高、余地还很大。面向未来，着力扩大内需、巩固经济恢复向好基础，我们要发挥消费拉动经济增长的基础性作用，贯彻落实《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》），更好满足人民群众对美好生活的需要。一方面必须通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，另一方面要丰富促消费政策，完善促消费的体制机制，切实提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

扩大消费，最根本的是促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，通过增加居民收入来提升消费能力。今年上半年全国居民人均可支配收入19672元，同比实际增长5.8%。随着宏观调控的精准有力实施，我国经济巨大的发展潜力必将进一步释放，居民就业、收入水平和消费能力也必将进一步提升。7月底发布的《措施》，从提升家装家居和电子产品消费、全面落实带薪休假制度，到大力发展乡村旅游、推广绿色消费，再到完善消费基础设施建设支持政策、加强金融对消费领域的支持等，具体政策都力求长短兼顾、务实有效。以钉钉子精神抓好落实，确保《措施》落地见效，建立和完善扩大居民消费的长效机制，才能更好稳住消费基本盘，激发更多内生动力。

消费直接关系到经济发展和民生改善。要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，适应不同收入群体实际需要，以高质量供给提高居民消费意愿。在《措施》中，优化汽车购买使用管理、支持刚性和改善性住房需求、促进文娱体育会展消费、提升健康服务消费等，都事关民生。在扩大消费中持续不断改善民生，既能有效解决群众后顾之忧，又可以催生新的经济增长点。实现扩大消费和民生改善良性循环，就能在发展中不断增进民生福祉，为经济发展创造出更多有效需求。

“夜”显活力，上半年广东夜间文旅消费活力超过白天，支出占全天文旅消费比重的61.62%；“绿”增动能，今年“618”促销活动期间绿色智能产品引人关注，节能空调、超薄嵌入式冰箱等绿色智能家电成交额同比明显上升……上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。下半年，恢复和扩大消费增长的有利条件继续汇聚。把握好发展的时与势，打好促消费的“组合拳”，牢牢把握惠民基点，全面创新提质，打通各环节堵点难点，使居民收入稳定能消费、后顾无忧敢消费、环境优化愿消费，我们就一定能以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，努力完成全年目标任务。

《 人民日报 》（ 2023年08月30日 05 版）