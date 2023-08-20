今日出伏：三伏光阴过，初秋宇宙新

三伏适已过，骄阳化为霖。今日，长达40天的三伏天终于谢幕，正式迎来了出伏。伏，是一年中“宜伏不宜动”的最热时日。出伏就意味着气温最高的时段逐渐过去，凉爽宜人的天气近在眼前。

季节轮转 凉意将至

三伏天的由来已久，《史记·秦纪六》中就有记载：“秦德公二年初伏。”唐人张守节曰：“六月三伏之节，起秦德公为之，故云初伏，伏者，隐伏避盛暑也。”三伏天是按照我国古代的干支纪日法来确定的，每年夏至后的第三个庚日（指干支纪日中带有“庚”字的日子）为初伏，立秋后的第一个庚日为末伏。按阳历计算，每年的三伏大都在7月中旬到8月中旬之间。

经过炎热难耐“桑拿天”的三伏，出伏之后，早晚温度将逐步染上秋风的凉意，带来一份爽朗的舒适。

从古代的文人墨客的诗词中，最能感受到季节轮转的诗意瞬间。唐代诗人杜甫有诗云：“三伏适已过，骄阳化为霖。”沛雨甘霖消解烈日暑气，展现了出伏后温度渐凉的闲适天气；“三伏光阴过，初秋宇宙新。一杯相马酒，千古竹林人。”三伏过去，天朗气清，宋代诗人唐庚与友人相约宴饮作诗，感受着初秋的清爽畅快；“西风半夜雨，窗户一清肃。那能惜摇落，共喜过炎燠。”宋代诗人张耒的诗句同样写出了对出伏后炙热消散的不尽喜悦。

余热仍存 防燥防乏

虽然告别了三伏天，但我国大部分地区仍会处在炎炎夏日当中，还要当心“秋老虎”发威。出伏后还要热多久？根据国家气候中心的气候趋势预测，8月底到9月上旬，全国大部地区气温接近常年同期到偏高。对于华北中南部和东部、黄淮以及南方大部来说，处暑节气期间仍然处在夏季，暑热仍在。尤其是江南、华南等地，真正的凉爽还未开启，有时在副热带高压的控制下，还经常会有高温出没。

三伏的传统养生智慧，承载着从古至今人们对健康的珍视。出伏后，余热未褪，昼夜温差将变大，燥气渐盛，要小心“秋燥”“秋乏”伤身。

应对“秋燥”，饮食上应少贪凉，宜多食清热生津、养阴润肺的食物，如萝卜、蜂蜜等，多喝水，多吃果蔬，及时为身体补充水分。想要驱除“秋乏”，要确保充足的睡眠，顺应节气变化，早睡早起，调节心情，养足精神。同时，初秋也是户外锻炼的好时节，可以选择平缓轻松的运动，如散步、爬山等，强身健体。

出伏，既预示着夏天即将结束，也是新的开始。夏将尽，秋风起，新气象，新希望，让我们一起迎接初秋的到来。