有些蔬菜一洗就掉色？ 别担心，也许是宝贵的花青素

你是不是发现，有时候洗深紫色果蔬时，水也会变成深紫色？有传言称某些蔬菜水果被染色，一洗就掉色——别担心，这不是染色，而是花青素在作怪，它可是非常宝贵的营养素。

什么是花青素？

花青素，又称花色素、花色苷，属酚类化合物中的类黄酮类，是一种常见的水溶性色素，广泛存在于开花植物中。花青素是由法国波尔多大学博士生Jack于1947年在花生仁的包衣中首次发现，其在植物中的含量随品种、季节、气候、成熟度等不同有很大差别。

花青素是水溶性色素，顾名思义水溶性色素就是能溶解于水的呈色物质的总称。所以，洗菜水变色也就不足为怪了。

花青素的四大健康好处

花青素不但能吃，而且对人体健康有诸多益处。对于花青素的深入研究始于上世纪80年代，其对人体的健康功效主要包含以下四个方面：

1.清除自由基

花青素属于黄酮类化合物，该类物质通过酚羟基与自由基分子反应生成较稳定的半醌式自由基，终止自由基链式反应，从而减少并清除自由基。

2.促进、激活抗氧化酶

花青素对体内各种抗氧化酶具有促进和激活作用，如：生物组织中具有超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶等抗氧化酶，能清除组织中的活性自由基，防止自由基对机体的伤害。

3.抗肿瘤作用

花青素主要通过调节相关酶的活性抑制癌变发生。具体来说，花青素通过抑制分裂素蛋白致活酶的活性，从而抑制肿瘤转移和生长。

4.抗炎、抑菌作用

花青素因具有抑菌作用，从而对病原感染的炎症有抑制作用。炎症反应俗称发炎，指生物组织受到外伤、出血或病原感染等刺激引发的生理反应，表现为红肿、发热、疼痛等。

此外，花青素还有提高记忆力、改善睡眠、保护视力以及保护肝脏等功效。

哪些食物中富含花青素？

花青素在食物中分布广泛，如紫薯、葡萄、血橙、甘蓝、蓝莓、樱桃、红莓、草莓、桑葚、山楂等植物的组织中均有一定含量，其中有六种对食品较为重要，分别为：

天竺葵色素（深红色）、矢车菊色素（艳红色）、飞燕草色素（蓝紫色）、芍药色素（玫瑰红）、牵牛花色素（紫色）及锦葵色素（淡紫色）。

谣言止于智者，花青素不但无害，反而对人体大有好处。

文/马博士健康团

科学审核/马冠生（北京大学公共卫生学院教授）