外科医生手绘医学画作“出圈”

近期，一名女外科医生在社交媒体发布的医学画作引发了网友关注。昨日，河南省人民医院手足显微外科副主任医师白辉凯告诉北京青年报记者，其创作医学画作已有10年时间，目的是希望患者和家属更为直观地了解病情。

让更多患者“看得明白”

2013年，在准备一场会议发言时，白辉凯发现现有图片和资料难以表现出创新点，因此，她便决定将所需要讲解的内容绘成图。“通过绘画的这种形式，能够很好地表现出细节和亮点，对我的发言讲解帮助很大。会后也有不少人来问我有关手绘画的事情，反响很不错。”白辉凯表示，自己从小就有一个美术梦。“所以以此为契机，我就一直将手绘医学画作这个事情坚持了下来。到现在已经有10年时间了，平常用掉的绘画本就有五六个，画了有三四百幅作品。”

对于这样做的好处，她说，大部分患者和家属可能对医学专业名词不太了解，在手术前的沟通中，只是口头向他们表述，是很难描述清楚的。如果展示同类案例的手术照片时，部分患者和家属也会有一些畏惧情绪。以手绘画这种形式沟通，患者和家属能够更好地接受和了解病情。

“患者能很直观地了解到，手术部位怎么去修复、如何做处理，对手术的步骤和安全性也能有较为清晰的认知。我的很多作品是在日常工作的简笔画中衍生而来的。”白辉凯说，她也经常在自己科室的科普公众号“手足维修4S店”上发表相关画作，让更多患者“看得明白”。

清晰标注每一处细节

白辉凯表示，目前自己画的比较多的两类题材是畸形矫正与皮瓣修复。“一般来说，每一类题材的第一张画准备时间最长。我需要先打好底稿，在画出这一部位的解剖层次与结构后，后续工作就会轻松很多。后面同部位的不同内容只需要在第一张的基础上修改就可以了。”

她说，在创作每幅画作之前，都会查阅相关文献资料，同时结合自己的专业知识和实践经验，确保内容、比例等要素的准确。

北青报记者注意到，白辉凯的作品以彩铅画为主。对此，她表示，选择彩铅作为主要绘画工具，主要是因为彩铅比较方便携带，“无论在何地，我可以直接从衣兜中拿出来就画；其次就是颜色边缘比较清晰、细节方面也能处理得比较好，一些小血管也能标注清楚。”

“我之前也尝试过用水彩作画，但是作品的颜色往往过于鲜亮，颜色的过渡融合比较困难，有些地方不能画得很细，而且水彩颜料的携带和使用也不很方便。”她告诉北青报记者，为了让读者更明白，她还会在绘画的细节上下工夫。

比如要做一个肌腱转位的手术说明，就会将涉及的肌腱用醒目的颜色标示出来。再比如创面再生需要移植皮肤，这块皮肤取自哪里、涉及哪些血管，也都会一一标注清楚。

白辉凯介绍，结构简单的画作她大概只需要半小时左右即可完成，复杂一些的可能就需要三四个小时。

希望将这项工作坚持下去

虽然白辉凯的画作除了细致，还给人一种彩色而灵动的感觉，但她说，实际上无论是手术过程，还是自己手术时面对的画面，都没有画作那样美好。她说，自己的日常工作写照，如同自己的签名一样——“爱画画的女医生刀枪剑戟的生活”。

“我们科室的业务有时候也会用一些电锯、锤子之类的手术器具。但正如我的一条视频文案中所提到的，化残缺为美丽正是我们的工作。”白辉凯说，自己也希望通过绘画这种方式，将常人眼中的手术场面和人体组织，画成彩色而灵动的画作，让更多人去知晓背后的原理和过程。

谈及未来的规划，白辉凯表示，自己会将手绘医学画作这项工作一直坚持下去。“我会继续创作，为大家带来更多有趣的医学科普知识。” 文/本报记者 王浩雄 实习生 李浩天

统筹/蒋朔