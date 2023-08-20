果蔬清洗机除菌表现普遍良好

本报讯（记者 王薇）近年来，果蔬清洗机成为消费者的小厨电新宠，近日，北京、天津、河北三地消协组织开展了果蔬清洗机比较试验。比较试验结果显示，全部15个样本的除菌效果表现均良好，但多个样本在说明书或宣传中对降解农残表述不当。

本次比较试验样本以消费者的身份从京东商城、天猫商城、唯品会、拼多多、苏宁易购等5家电商平台随机购样13个，从石家庄北国商城购样2个。购买价格从123元到807元不等。依据相关标准主要对运转、输入功率和电流、工作温度下泄漏电流和电气强度、水中消菌效果、续航能力等5项指标进行检测。

经试验，在除菌效果方面，本次比较试验的15个样本的表现均良好。数据显示，15个样本中，有13个样本菌落总数去除率达到99.99%，标称“小熊”牌SJQ-B09F5型号果蔬清洗机、标称“大宇”牌QX3型号果蔬清洗机等2个样本菌落总数去除率达到99.97%，除菌效果良好。经试验，本次比较试验的15个样本，电气安全性能全部符合强制性国家标准要求，符合率为100%。运转和续航能力两项功能性能力均符合标准要求。

比较试验还对15个样本的产品说明书、广宣资料、质量检测报告进行了查验。发现多个样本对降解农残表述不当。依照农业农村部《禁限用农药名录》规定，剧毒、高毒农药以及部分范围禁止使用农药不得用于水果、蔬菜生产。例如，敌敌畏、乐果、三唑磷等。但不少企业仍有去除上述农药残留的表述，以宣传产品的清洗效果。本次比较试验的15个样本中，有利仁、根元、生活元素、东菱、小熊、海尔、欧瑞氏、松下、美的、荣事达、摩飞、大宇、蓝宝等13个样本的产品说明书、广告宣传资料或产品质量检测报告分别有去除敌敌畏、乐果、三唑磷等高毒或限用农药的表述。

针对本次比较试验结果，京津冀三地消协组织提醒广大消费者，在购买果蔬清洗机及清洗果蔬产品时，不要盲目轻信超出科技范畴的宣传。我国农产品质量安全保持在较高水平，消费者无须“谈药色变”，国家对农药的使用也有明确、严格的标准，正规渠道下购买的蔬果中农残留一般不会超标。消费者使用果蔬清洗机清洗后，可用流水冲洗食材30秒左右，去除清洗后表面残留的水污，提高清洁度。