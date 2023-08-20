七夕将至，各花店、花坊也开始提前储备鲜花。这不，甘肃省临夏州临夏市末惜蕊花艺设计坊经营者陈彩霞已经从临夏市百益亿农国际鲜花港旗舰店批发了1600枝玫瑰。

“这个鲜花品质好、花期长，价格也合适，包出的礼花很受欢迎。”陈彩霞告诉记者，以前她通过电商平台订货，因要经历采收、加工、运输等多个环节，导致花期短。现在在当地就能拿到高品质玫瑰，不仅方便还省时省力。

紫霞仙子、洛神、艾莎、粉红雪山、骄傲雪山……走进百益亿农国际鲜花港的种植温室，各类玫瑰长势喜人。

包装车间里，临夏枹罕镇青寺村村民张婷婷正和工友们忙着包装鲜花，这些鲜花将在七夕前发往全国各地。

临夏百益亿农国际鲜花港项目是临夏市高精尖现代农业重点项目之一，总投资6.4亿元，建有20万平方米高新智能温室及相关附属设施，总占地350亩，配套温度自动控制系统、水肥循环消毒灌溉系统、现代化温室生产物流系统和计算机自控系统等高科技设施，按照欧洲A15标准建设，应用现代化高科技智能集成控制系统，进行鲜切玫瑰生产。

临夏亿农农牧投资有限公司总经理张永友告诉记者，他们的智能温室采用的是以色列的滴灌技术、荷兰的防控技术和日内瓦的控制技术，玫瑰苗是从荷兰进口选育的。

“我们是标准化生产，玫瑰枝干长且粗壮，花期长，瓶插期能达到14天至20天。”张永友说，地处甘肃中部的临夏海拔在2000米左右，病虫害少，光照充足，非常适宜喜光的玫瑰生长，而且运输等条件便利，适宜发展智能温室花卉产业。

“现在日产鲜切玫瑰20万枝左右，AB级玫瑰切花率为85%以上，主要销往云南、河南、陕西和北上广深等地，年产值可达1.8亿元。”张永友告诉记者，他们在成都、兰州等5个城市建设了分仓，通过冷链运输和空运方式发到分仓，在分仓集散后辐射周边地区。

“单枝批发价已经从1.5元涨到了2.2元到2.3元，距离七夕还有一周多时间，批发商就开始大规模囤货了，现在正处在大量供货期，15日前必须完成供货。”张永友说，他们早在一周前就已进入忙碌的七夕供货期，每天出货，依旧供不应求。

张永友说，他们的玫瑰近期将出口塔吉克斯坦，目前正在积极拓展港澳市场。下一步，他们将把先进技术逐步转化利用到牡丹、芍药等本地品种上，健全完善花卉种业创新体系，争取牡丹、芍药等种植面积达到4000亩，鲜切玫瑰种植面积达到3000亩，鲜切花年产6亿枝，花卉年产值达到20亿元。

“我们将通过挖掘紫斑牡丹优势，大力发展紫斑牡丹产业，全面建成中国紫斑牡丹之乡、中国玫瑰超级工厂，建立全国最大的牡丹种质资源基因库。为‘打造魅力花都、建设公园城市’提供产业支撑。”临夏市委书记马占才告诉记者，他们将加快发展花卉新型产业，打造集种苗繁育、花卉培植、精深加工、文化旅游、科普教育于一体的现代化高新技术示范园区。通过与当地文化特色和乡村旅游有序衔接，拓展消费业态，带动产业结构调整和区域经济发展。