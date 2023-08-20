牢记医者初心使命 更好保障人民健康

新华社北京8月19日电 今天是第六个中国医师节，主题是“勇担健康使命，铸就时代新功”。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中到首都医科大学宣武医院和北京市东城区东花市社区卫生服务中心，看望慰问一线医务人员，向全国广大医务工作者致以节日问候。

刘国中与一线医务人员深入交流，了解医疗服务、临床专科建设、中医药服务、家庭医生签约服务等情况。他强调，中国医师节是党和人民给予医务工作者的特殊荣誉和关爱。要深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持以人民健康为中心，传承和弘扬伟大抗疫精神，牢记医者初心使命，更好保障人民群众生命安全和身体健康。

刘国中强调，广大医务工作者是推进健康中国建设的主力军。长期以来，广大医务工作者以仁心仁术、至精至诚，全心全意为人民健康服务。特别是新冠疫情防控中，临难不避、挺身而出，为疫情防控取得重大决定性胜利作出了突出贡献。要坚守职业信仰，精益求精、勇攀高峰，持续提升医疗服务能力和水平，为群众提供更加优质高效的服务。各地各部门要关心爱护医务工作者，宣传先进典型和事迹，完善薪酬待遇制度，推动形成尊医重卫的良好社会风尚，协同促进卫生健康事业持续健康发展。