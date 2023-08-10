中国过敏防治周：关于食物过敏 你需要了解这些

今年的8月7日至13日，是第八个“中国过敏防治周”。生活中你有没有遇到过这种情况，不经意间吃了某样食物后，出现口唇肿胀、皮肤发痒等现象，这也许是食物过敏惹的祸。

天津市第一中心医院营养科主任谭桂军在接受人民网记者采访时介绍，食物过敏原主要来自食物中的致敏蛋白质，目前已知能导致过敏反应的食物有170多种，90％以上的过敏反应是由以下8类食物引起，奶类（牛奶等）、禽蛋类（鸡蛋等）、鱼类（包括海水鱼、淡水鱼）、甲壳类水生动物（虾、蟹等）、花生、大豆、坚果类（腰果、核桃等）、小麦。

食物过敏是由于机体对食物蛋白质不恰当的免疫应答引起的，在儿童中的发病率为0.02％～8％。嘴麻、嗓子痒、起皮疹、皮肤肿胀、腹泻、呕吐等是食物过敏引起的轻微症状，严重者甚至可出现过敏性哮喘、过敏性休克。

“诊断食物过敏，首先要了解患者是否有过敏家族史，其次通过本人对吃过的食物的回忆进行判断。但是因为人们吃的东西太过复杂，在很多时候确定可疑致敏食物并不是一件容易的事。”谭桂军说，怀疑食物过敏的人应做过敏原测试，明确自己对什么食物过敏，并避免与过敏原接触。

谭桂军表示，对于没有吃过或者改变了做法的食物也要小心。食物过敏并不一定终身存在，人在生病期间，免疫力下降，会对某些食物变得敏感，这种敏感会随着体质增强慢慢减弱。食物过敏在儿童中较为常见，多数食物过敏会随年龄增长而治愈。

谭桂军说，预防食物过敏应做到：严格避免特定过敏食物的摄入，明确食物过敏原的患者，应禁食该种食物及含该种食物成分的一切食品。过敏原不明确时，如果患者反复出现过敏症状，自我不能明确过敏原因，应及时到医院做过敏原检测，明确过敏因素，脱离过敏原。