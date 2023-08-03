这些网上流传的说法靠谱吗

夏日炎炎，酷暑难耐。然而，和天气一样火热的，还有网上的流言：蚊子有偏爱的血型、暴晒的矿泉水会致癌、荔枝果皮带绿一定没熟透、“双胞胎”樱桃是农药造成的……

今天，科技日报记者就将7月流言逐个击破，帮您拨开迷雾、了解真相。

蚊子有偏爱的血型？

真相：蚊子无法识别人的血型

夏天最让人烦恼的事，莫过于被蚊子叮咬。被咬之后，皮肤瘙痒红肿，让人心烦。有人发现，在同样的环境中，蚊子格外青睐某些人，总是紧“叮”他们。有人推断，蚊子可能“偏爱”某种血型的人。

对此，天津市医疗健康学会变态反应专业委员会委员奚丹表示：“蚊子无法识别人的血型，蚊子选择叮咬对象通常与血型无关。”

那么，蚊子选择叮咬对象是随机的，还是真有“口味”偏好？

“蚊子选择叮咬对象，与人体产生的气味、呼吸时产生的二氧化碳量以及体温有关，还与人体代谢产物有关。”奚丹解释道。

汗水在细菌的分解下产生乳酸、尿素和其他物质，更容易吸引蚊子叮咬。除此之外，运动后的人、孕妇、儿童等呼吸频率较快的人，在呼吸时会产生更多的二氧化碳，即他们周围的二氧化碳浓度相对较高，因此更容易吸引蚊子。

除此之外，美国和赞比亚科研人员进行的一项实验显示，人体散发的气味分子可吸引蚊子从几十米外追踪而至，不同“配方”的气味对蚊子的吸引力大不相同。

与此同时，蚊子还有自己偏爱的颜色。研究人员发现，蚊子喜欢红色、橙色、黑色等颜色，却容易忽略绿色、蓝色、紫色等颜色。因此要想避免被蚊子“叮”上，也可以考虑换换衣服的颜色。

“在日常生活中，为了减少被蚊子叮咬，首先应该注意保持环境卫生，清除积水、污水，在蚊虫数量较多的地方可以用网捕或粘捕；必要时可以穿长袖、长裤或者在衣服上喷洒驱蚊药；被蚊子叮咬后应该避免用手抓挠，以免发生感染；如有不适症状，应及时就医。”奚丹建议。

暴晒的矿泉水会致癌？

真相：矿泉水瓶材质无毒无害

炎炎夏季，很多人的饮水量都增加了。一些人喜欢买一箱矿泉水放在车上，以备不时之需。不过，最近网上有关“暴晒后矿泉水会致癌”的传言让不少车主不敢把矿泉水放在车里了。

天津医科大学肿瘤学博士于灏表示：“市面上合格的矿泉水瓶，其制作材料通常为食品级塑料，即聚对苯二甲酸乙二醇脂（PET）。聚对苯二甲酸乙二醇脂不仅抗酸、抗碱、耐油脂，而且能经受住大多数溶剂的腐蚀。”

当温度达到120摄氏度时，聚对苯二甲酸乙二醇脂才会发生水解反应（聚对苯二甲酸乙二醇脂与水发生的化学反应）。虽然夏天暴晒过的车其局部温度最高可达到70摄氏度，但和120摄氏度相比还是有很大差距的，因此聚对苯二甲酸乙二醇脂不会发生水解反应，也不会释放有毒有害物质，污染水质，更不会致癌。

于灏介绍，若瓶装矿泉水没有被拧开过瓶盖，其内部的水一般不会变质；被拧开瓶盖的矿泉水由于有气体进入瓶中，若继续放在车里，在高温作用下其内部细菌可能大量繁殖，喝了有可能会引发腹泻。

于灏提醒，虽然暴晒后的矿泉水喝了不会致癌，但是为了健康，瓶装水开瓶后最好及时饮用。

荔枝果皮带绿一定没熟透？

真相：部分品种果皮就是绿色

7月，荔枝集中上市，这种清香甜美的水果广受人们的喜爱。

不过，如今市场上荔枝品种繁多，如何挑选让不少消费者挠头。最近网上流传着“成熟的荔枝应该是红色的，那些果皮青绿的荔枝就一定没有熟透”的说法，那么这一说法靠谱吗？

对此，国家荔枝龙眼产业体系质量安全与营养品质评价岗位专家孙海滨表示，这种说法以偏概全，并不准确。目前有一些品种的荔枝成熟以后，其果皮就是绿色或者是红绿相间，并不是所有荔枝都是红色的。

据了解，荔枝共有600多个品种，在市面上销售的荔枝主要有20多个品种。未成熟的荔枝含有的鞣酸较多，口感较涩。绝大部分荔枝在成熟后外皮都是红彤彤的，其果肉甘甜可口。

“不过像‘观音绿’‘翡翠’‘妃子笑’等品种的荔枝，就打破了人们对荔枝的传统认知。”孙海滨举例道，像“观音绿”的最佳赏味期就是其果皮绿中微微带红的时候，一旦果皮变成通体红色，“观音绿”就熟过头不新鲜了。

“因此，光靠颜色选荔枝是不科学的，这样会错过很多优质品种的荔枝。”孙海滨表示，像“观音绿”不仅口感清甜，其维生素C含量更是普通荔枝的好几倍，属于荔枝中比较优质的品种。

“双胞胎”樱桃是农药造成的？

真相：受气温影响与农药无关

随着夏季的到来，国产樱桃大量上市。很多消费者发现，樱桃里面出现了不少“双胞胎”，也就是一个果柄上生长了两个樱桃，两个樱桃紧紧“依偎”在一起，像连体婴一样。部分网友对此的解释是，樱桃果实畸形是因为被喷洒了农药。

对此，大连市农业科学研究院二级研究员潘凤荣表示，科学上将这种畸形的果实称作双子果，樱桃双子果的发生率与生长环境，特别是气候因素紧密相关，“双胞胎”樱桃并不是农药造成的。

潘凤荣介绍，樱桃树在生长过程中，对环境条件要求比较苛刻，气温太低了会发生冻害，而气温过高，则会使其产生一些生理变化。“比如，在上一年的6月到9月出现了高温干燥天气，那么到今年樱桃成熟时，有些品种的樱桃就可能会出现双子果、三子果甚至四子果。”潘凤荣说。

科学研究表明，樱桃在花芽分化期特别是萼片和花瓣的分化期，如果遇到30摄氏度以上的高温，在没有人工干预的情况下，第二年双子果的发生率会大大增加，而且随着温度的升高，双子果的出现比例也会增高。

“不过，不同品种的樱桃对自然环境的耐受力也不一样，耐受力比较弱的品种，更容易受到自然环境，特别是气候因素的影响。”潘凤荣说。（记者 陈 曦）