中医药助力巴基斯坦传统医药发展

巴基斯坦真纳大学植物标本馆内藏有超过18万份植物标本。

在这座巴基斯坦最大的标本馆里，真纳大学中医药用植物研究团队带头人穆什塔克·艾哈迈德教授向新华社记者介绍，巴传统草药中有约3500种草药在中国境内也有分布，两国在传统医药领域合作研究潜力巨大。

芍药属植物在巴基斯坦和中国均有分布

穆什塔克的研究团队会前往巴基斯坦各地，向村中长者或大夫收集草药及其方子，并利用化学分析和生物筛选等方式研究从草药中所提取的成分，确认药效后，团队将其研究成果交给制药企业并用于生产。

“芍药属植物在巴基斯坦和中国均有分布，我们利用芍药提取物制成的药物已经获得专利。”穆什塔克举例说。

此外，在中医药里，碧桃制成碧桃干后有敛汗等功效。真纳大学中医药用植物研究团队也将从巴北部地区采集的碧桃制成碧桃干后储存在实验室里，供教学科研使用。

“我希望利用中医药来帮助当地人”

近年来，中巴两国在传统医药领域合作发展势头良好，形式多样。

此前，由巴基斯坦科学家选取的7种巴基斯坦药用植物种子在中国空间站停留6个月后返回地面，种子已在今年2月交还巴科学家。中巴研究人员正利用这批种子联合开展育种、遗传稳定性、药效物质基础、有效性和安全性研究。

正在真纳大学攻读植物学博士的伊克拉·卡尤姆和她的家人一直习惯使用中医药治病，伊克拉在硕士阶段对其家乡部分草药做了不少研究。近期，她正在研究利用6种中医药治疗妇科疾病。

伊克拉对新华社记者说：“在巴基斯坦农村地区，由于医疗设施落后，妇女往往受到许多疾病困扰，痛经等一些疾病如果没能得到及时治疗，也有可能危及生命。我希望利用中医药来帮助当地人。”

据穆什塔克介绍，由于接近大自然，居住在农村地区的巴基斯坦人一直以来都有使用草药治病的传统。近年来越来越多城市居民受肥胖、糖尿病等疾病困扰，对中医药也很感兴趣。

“中医作为古老、有效的系统，应该在全球范围内推广”

真纳大学植物学研究生纳维德·阿巴斯说，“研究中医药对我的植物学研究启发很大”，自己希望毕业后进入药企工作，让中医药在巴国内更加可及，让更多巴基斯坦人能享受到中医药带来的健康助益。

穆什塔克说，在“一带一路”沿线国家推广中医药可以极大造福民众，“中医作为古老、有效的系统，应该在全球范围内推广”。

巴基斯坦公共卫生事务专家希迈勒·达乌德·阿拉因表示，中医的经验、技术将给广大发展中国家的医疗保健实践带来极大帮助。

（新华社记者邓凯尹、王欢）