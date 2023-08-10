景区适老化改造需继续补齐短板

互联网、大数据、人工智能等新技术在旅游领域广泛应用，给游客带来新体验，同时也给老年人带来了使用门槛。在预约环节推出老年人专用界面，帮助老年游客更好适应智能手机应用程序；保留人工购票窗口、线下讲解团队，为老年人提供服务……各地积极探索，优化景区适老化服务，解决老年人“数字鸿沟”问题，便利老年人游览参观。

《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》明确提出，“发展银发经济，推动公共设施适老化改造，开发适老化技术和产品。”景区既要针对老人开展有针对性的人工服务，也不妨提供更多适老化智能服务产品，让老年群体享受更便捷、更有温度的智慧旅游服务。文化和旅游部资源开发司曾发布多个智慧旅游适老化示范案例，聚焦线上平台和功能的适老化改造、线下景区设施与服务模式的升级，为解决老年人运用智能技术困难、方便老年人出游提供了借鉴。

推进景区适老化改造，还需继续努力补齐短板。比如，针对老年游客容易疲劳的特点，多在景区内设立休息设施。再如，针对老年人视力减弱的情况，各类信息标识的文字应尽量采用大号字。从老年群体出游的实际需求出发，做好旅游景区适老化改造各项工作，定能让老年人在出游过程中享受更便捷、更有温度的旅游服务。

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 05 版）