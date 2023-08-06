撑“大”了的胃 还能这样“缩”回去

天气越来越热，放纵大吃大喝给自己囤的肉再也藏不住了！怎么办？减肥！可有些人会发现，无论如何也管不住自己的嘴，因为肚子总喊饿啊。这是因为长期的过度进食和不健康的饮食习惯，早已让我们的胃部容积扩大了。幸运的是，还可以通过一些简单的措施把撑大的胃“缩小”，从而减少不适和肥胖的风险。

胃口越来越大 当心慢性病找上门

研究表明，胃容积扩大可能与慢性疾病的发病风险增加有关。

胃容积与肥胖 胃容积与肥胖之间的关系已经得到广泛研究。研究表明，肥胖者的胃容积比正常体重的人更大。此外，一些研究还表明，胃容积扩大可能会导致肥胖的发生。一项研究发现，肥胖者的胃容积比非肥胖者的胃容积大约高出30%。此外，该研究还发现，通过限制饮食和减少进食量，可以减小胃容积，并降低肥胖的风险。

胃容积与代谢综合征、糖尿病 胃容积扩大可能还会增加代谢综合征和糖尿病的风险。研究发现，胃容积扩大是代谢综合征和糖尿病的独立危险因素。该研究还发现，通过限制饮食和减少进食量，可以减小胃容积，并降低代谢综合征和糖尿病的风险。

要想“缩”胃 得科学饮食

首先，我们可以通过控制饮食量来缩小胃的容积。减少进食量是缩小胃容积的最有效方法之一。可以通过减少餐次的大小或者增加餐次的次数来控制饮食量。例如，可以将三餐改为五餐，每餐减少一些食物的摄入量。此外，避免一次性大量进食，可以尽可能地让胃保持在正常容积范围内。建议在进食时慢慢咀嚼食物，让食物充分混合唾液，这样可以减少食物的体积，使胃容积减小。

其次，我们可以通过控制饮食质量来缩小胃的容积。选择健康的食物，避免高热量、高脂肪、高糖分的食物，这些食物容易引起胃扩张和肥胖。建议选择富含膳食纤维的食物，例如水果、蔬菜、全麦面包等，这些食物可以增加饱腹感，减少饮食量。

最后，饮食习惯的调整也是缩小胃容积的重要措施之一。少吃夜宵，不吃过于油腻的食物，避免过度饮酒等不良饮食习惯，这些习惯容易导致胃扩张和肥胖。

运动神助攻 也能让胃变小

除此以外，增加运动量尤其是规律性运动，也可以帮助缩小撑大的胃。建议每天进行适量的有氧运动，例如快走、慢跑、游泳等。

说到这里，可能有人会有疑问，这消耗大不是更容易饿，吃得更多了吗？

运动帮助减少撑大的胃，原因有以下几点：

首先，适量的运动可以帮助加速身体的新陈代谢，促进脂肪燃烧，减少身体脂肪堆积，最终达到能量消耗减少从而减轻胃部的负担，缩小胃的容量。

其次，运动可以刺激肠道蠕动，促进食物在肠道中的消化和吸收，减少食物在胃内停留的时间，从而减少，胃的膨胀感，使胃部容量逐渐恢复正常大小。

最后，运动可以帮助减少压力和焦虑，促进身体放松，从而减少暴饮暴食的行为，避免过度进食导致胃部容量增大。

那么，运动后真的饿可以加餐吗？运动后可以科学加餐，保持健康的饮食计划，执行上述控制饮食原则。运动后加餐，计入上述的五次进食的一餐中，每次进食量适量，不要过度饱胀。且进食时尽量慢咀嚼，充分咀嚼食物，让胃部有足够的时间来消化食物，同时也可以让身体更好地感受到饱胀感，达到缩小胃的目标。

总之，通过控制饮食量、质量和运动量来减少胃的负担，从而缩小胃容积是缩小撑大的胃的有效方法。同时，调整饮食习惯也可以帮助控制胃扩张和肥胖的风险。需要注意的是，这些措施需要长期坚持才能取得效果，同时也需要根据个人情况进行调整。如果有需要，建议咨询医生或营养师的建议。

文/李永进（北京儿童医院顺义妇儿医院）