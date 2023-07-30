“世界蛙王”覃海洋 饮食结构超合理

7月28日晚，在福冈游泳世锦赛男子200米蛙泳决赛中，覃海洋以打破世界纪录的成绩夺得他本届世锦赛个人项目第三金，同时也是中国游泳队在本届世锦赛上的第五枚金牌。覃海洋在本次世锦赛大放异彩，除了个人的不懈努力之外，还有其教练团队、科研与营养团队的齐心协力。

29日，北京青年报记者专访了中国游泳队营养师于良，他从2019年就开始跟队负责运动员的饮食营养，有着很丰富的专业知识与大赛经验。于良透露，覃海洋与其他运动员的一个鲜明不同之处是，他特别爱喝牛奶，一日三餐每餐都要喝一大杯牛奶。据统计，覃海洋每日的牛奶摄入量达800毫升左右，其他运动员基本上只是在400毫升至500毫升。

“牛奶是膳食钙的理想来源，运动员体内钙储备充足，不仅有助于保持骨质的强度，还有助于强化神经系统的传导功能，让他在比赛时反应更加敏捷，所以他这个习惯非常好。”另外，于良透露，包括覃海洋在内的优秀运动员，在每次高强度训练之后都要在30分钟内补充糖和蛋白质，这可以让他的肌肉得到更快的恢复。

为了更好地让运动员准备好一届大赛，并在比赛中有着出色的发挥，中国游泳队配备了专业的营养师为他们保驾护航。据透露，每次大赛前，营养师都会针对运动员的膳食特点给出有针对性且事无巨细的营养方案。

针对运动员在赛前、赛中以及赛后方面，也都有很明确的饮食安排。比如在赛前3小时左右完成赛前餐，这餐的饮食原则是清淡饮食，吃到7分饱，主食高碳水类为主，少吃高脂肪肉类，赛前不吃高纤维的粗杂粮、薯类、萝卜以及咖喱等易胀气的食物。

在比赛前40分钟至60分钟，运动员要吃富含碳水化合物的食物或饮品。在每一枪比赛之间也需要进行补充恢复。像是覃海洋，在赛前40分钟或赛间都会吃一些香蕉以及运动饮料。

运动员在赛后30分钟内，则要尽快补充20克至40克碳水化合物和20克至30克蛋白质，目的也是为了促进身体恢复。这可以通过运动饮料和蛋白粉、水果、蜂蜜、蛋糕来实现。运动员比赛期间保持良好的水合状态也非常重要，赛后补充300毫升至500毫升的水，让流失的体液得到补充。

运动员的赛后餐也很有讲究。28日晚，覃海洋夺金后，又进行长时间的尿检，返回驻地已是半夜。这时，于良已经为他从食堂打了一份赛后餐——原则是“高碳水、低脂肪、适量蛋白”。覃海洋的赛后餐有3种主食，白米饭搭配咖喱、荞麦面和广式烧麦等含复合碳水化合物的食物，加上三文鱼、牛肉、鱼肉、火腿肉含蛋白质丰富的食物以及蔬菜沙拉与水果，还有苹果汁、纯牛奶等。