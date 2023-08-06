西安市持续推进基层医疗卫生机构规范化实验室建设

为全力推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，近日，由西安市卫生健康委员会主办、西安区域医学检验中心（以下简称“西安医检”）承办的西安市基层医疗卫生机构规范化实验室建设座谈会在西安医检核心实验室召开。

参会一行还实地考察了渭城卫生院规范化建设社区卫生中心实验室的情况，检验室工作环境焕然一新，检验设备全面升级，检验项目从50余项增加至150余项，实现了与核心实验室检验检测、质量管理、信息管理和教育培训的“四统一”，检验结果互通、互联、互认，有效推动了优质医疗资源下沉。

西咸新区社会事业服务局副局长尹宏在介绍西咸新区相关经验时表示，通过规范化实验室建设，已初步实现了检验结果互认，优质的医疗资源正在向社区卫生站、诊所、家庭医生等层级延伸，不断支撑分级诊疗政策落地。

各区县、开发区就规范化实验室建设的成果、经验和未来规划进行了深入交流，西安医检项目的实施切实降低了财政在检验方面的投入，提升了辖区基层医疗机构的检验水平、人员水平，助推了诊疗服务能力提升，辖区居民受益显著。

西安市卫生健康委员会副主任张波强调，西安医检是西安市卫健委实施建设的民生项目，是促进全市优质医疗资源扩容下沉、区域均衡布局的重要抓手，对于“强基层、补短板”具有重要意义，市卫健委将持续全力推动项目建设。他希望各区县、开发区针对各自辖区情况与特点，加快建设步伐，充分利用好西安医检平台和资源，不断提升医学检验水平、持续增强基层人员能力，推动检验报告互认，全面提升诊疗服务能力。